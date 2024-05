Mercato. L’iraniano Khanzadeh annuncia la firma per il club biancorosso

Un iraniano per la Lube. Un mese fa il network Powervolleyball aveva lanciato l’indiscrezione e adesso proprio l’atleta l’ha confermata: Poria Hossein Khanzadeh è un nuovo giocatore biancorosso. Lo schiacciatore, giovane talento classe 2004, ha comunicato l’accordo durante un incontro tra membri della nazionale e i media iraniani. Per la precisione, riporta il sito Ivolleymagazine, ha dichiarato: "Ho firmato un contratto con una squadra italiana e nella nuova stagione giocherò nella Lube Civitanova". Insomma ha anticipato persino l’annuncio ufficiale da parte del club e immaginiamo subirà una tiratina d’orecchie quando verrà a Civitanova. Si tratta di un acquisto nel solco del progetto di ringiovanimento, di prospettiva ma attenzione perché Khanzadeh è un 19enne (compirà gli anni a luglio) di notevole interesse, tra i protagonisti del trionfo ai Mondiali Under21 dell’Iran proprio contro l’Italia. E gli azzurri erano guidati in regia da quel Boninfante che sarà alzatore della Lube. Il giocatore è alto 202 cm e campione iraniano con Fulad Sirjan nell’ultima stagione della Premier League iraniana. Il dg Cormio ancora una volta ha fiutato il talento e non si è fatto problemi nell’ingaggiare un baby tutto da testare in SuperLega, operazione simile a quelle fatte con Thelle, Nikolov o Garcia. Sperando che Khanzadeh faccia meglio del connazionale Ghafour, opposto alla Lube nel 2019-2020. Con lui la Lube ha chiuso il reparto perché Medei avrà a disposizione pure Nikolov, Loeppky e Bottolo.

Andrea Scoppa