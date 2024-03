Monza attende Cisterna. Eccheli carica il gruppo:: "Voglio i tre punti"

La Mint Vero Volley Monza chiude oggi la sua regular season di Superlega ospitando la Cisterna Volley. La squadra del Consorzio scenderà in campo mezz’ora prima, alle 17.30, rispetto alle rivali con cui è in lizza per le posizioni dalla quarta alla settima ma in una situazione del genere è molto difficile fare calcoli. Coach Massimo Eccheli alla vigilia si è concentrato sul match dei suoi uomini: "Dobbiamo portare a casa tre punti e ci focalizzeremo solamente su quello. Sappiamo che non sarà semplice perché considero Cisterna una delle sorprese di questa stagione; era partita per salvarsi e ha raggiunto agilmente l’obiettivo giocando anche molto bene". Andrea Gussoni