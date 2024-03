Monza ha il primo match point. Lube condannata alla vittoria

Lube, non può finire così e non deve finire qui a Civitanova. Tornano i playoff scudetto, questa domenica 6 delle 8 migliori della SuperLega scendono in campo per gara3 dei quarti (ieri Piacenza-Milano) ed alle 18, con diretta su RaiSport, la Lube ospita la Mint. La situazione è grave, i biancorossi sono ad un passo dall’abbandonare prematuramente la post season. Sotto 0-2 non possono più perdere, un’altra sconfitta contro i brianzoli in 10 giorni, causerebbe l’eliminazione, cosa che nei quarti non accade dal 2015. I tifosi si dividono tra chi è pessimista e preoccupato, vista la superiorità mostrata finora da Monza, la sua capacità di toccare palloni a muro, di difendere bene e pure di trovare sempre un "mattatore" diverso (in gara1 super Loeppky, in gara2 col canadese influenzato, ecco Takahashi). Brutti segnali, tanto più che la squadra di Eccheli ha già eliminato Civitanova nei quarti di Coppa Italia e l’ha sconfitta in 6 delle ultime 7 sfide. Altri tifosi invece non si perdono d’animo ricordando il precedente dell’anno scorso contro Verona o l’analogo 0-2 contro Trento in semifinale nel 2022 (la Lube aveva perso le prime due partite senza prendere nemmeno un set). Vero che quest’ultima era un’altra Lube, con fuoriclasse come Simon, ma vincendo oggi chissà cosa potrebbe accadere alla serie. La pallavolo infatti è lo sport di squadra dove la componente psicologica conta di più e tutto potrebbe essere ribaltato.

Di certo oggi sarà match di nervi oltre che di tecnica, Blengini deve avere una squadra compatta, non timorosa nei momenti critici (lo stesso Zaytsev ci ha detto che la Lube soffre troppo i punto a punto). Proprio il ritorno dello "zar", anche se non al 100%, potrebbe essere un fattore, in quanto unico schiacciatore d’esperienza e il più bravo in ricezione. Il suo impiego inoltre garantirebbe la titolarità di Chinenyeze. Deve dare di più Lagumdzija che con l’arrivo delle gare che contano è stato un mezzo fantasma. Se l’opposto dovesse stentare anche oggi, sarebbe opportuno schierare nel ruolo Nikolov, anzi restiamo convinti che il futuro del talento bulgaro sia quello. Ultima considerazione sul pubblico: se si hanno a cuore le sorti della Lube, oggi l’Eurosuole Forum deve essere riempito. Comodo gremirlo solo per le finali, la Lube ha abituato troppo bene.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Zaytsev e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Bottolo, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Mint Vero Volley Monza: palleggiatore Cachopa; opposto Szwarc; schiacciatori Takahashi e Loeppky; centrali Galassi e Di Martino; libero Gaggini. A disposizione Visic, Mujanovic, Maar, Comparoni, Beretta, Morazzini, Frascio. All. Eccheli.

Andrea Scoppa