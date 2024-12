Numia Vero Volley Milano in semifinale al Mondiale per club di volley femminile

VOLLEY FEMMINILE

Missione compiuta per la Numia Vero Volley Milano che si è almeno qualificata per le semifinali del Mondiale per club, anche se ora servirà un’impresa (anzi, due) per trionfare in Cina. Dopo la brutta sconfitta di mercoledì con le padrone di casa del Tianjin Bohai Bank, le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini si sono riscattate con le modeste egiziane dello Zamalek Sporting Club, finora sempre sconfitte nei precedenti due incontri della rassegna iridata. Non solo: è stato ben tenuto sotto controllo il punteggio, decisivo in caso di arrivo a pari punti in vetta al girone. Visto che le africane non hanno fatto più di 49 punti, Milano si è garantita almeno il secondo posto e quindi il passaggio del turno. Nel primo set, Paola Egonu e Myriam Sylla, titolari per non rischiare nulla, hanno esagerato contribuendo a un 25-9 che ha messo tutto in discesa.

Nel secondo parziale le due campionesse olimpiche sono andate a riposarsi in panchina al fianco delle altre due regine di Parigi 2024, Anna Danesi e Alessia Orro. In particolare, la palleggiatrice e capitana della squadra, rientrata dopo oltre un mese di stop, ha sfruttato l’occasione per prepararsi al meglio per il weekend. Marinova e Daalderop, subentrando, hanno proseguito la “passeggiata“ e al resto ha pensato Helena Cazaute: l’unica in doppia cifra alla fine con 13 punti, visti i vorticosi cambi proseguiti nel terzo set, leggermente più equilibrato ma mai a rischio di brutte sorprese. Lamprini Konstantinidou in cabina di regia si è goduta il tutto dalla posizione migliore: "Sono felice di essere scesa in campo, sapevamo che questa vittoria sarebbe stata importante per le sorti del girone. Ci siamo imposte in ogni set in maniera netta e ora siamo pronte a concentrarci per la prossima partita".

Per conoscere la rivale di Milano (in campo domani alle 12.30) bisognerà aspettare l’incontro di oggi alla stessa ora che chiuderà il girone. Se le brasiliane del Gerdau Minas dovessero imporsi 3-0 con massimo 28 punti di scarto, Milano sarà addirittura prima. Altrimenti chiuderà al secondo posto e, con tutta probabilità, sfiderà la Prosecco Doc Imoco Conegliano che non dovrebbe avere problemi nello sbarazzarsi anche delle giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki e chiudere da imbattuta l’altro raggruppamento. Tutto o quasi porta dunque a un derby italiano, riedizione dell’ultima finale di Champions, con in palio il posto nella finale per il titolo mondiale, che ovviamente sarebbe il primo per la formazione del Consorzio, alla prima partecipazione.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO-ZAMALEK SPORTING CLUB 3-0 (25-9, 25-13, 25-18)