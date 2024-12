Numia Vero Volley Milano sconfitta dal Tianjin Bohai Bank nel Mondiale per club

Si fa in salita il cammino della Numia Vero Volley Milano nel Mondiale per club, in corso di svolgimento al Huanglong Sports Centre, in Cina. Le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini, dopo il promettente esordio con le brasiliane del Gerdau Minas, travolte 3-0, sono state schiacciate con lo stesso punteggio dalle padrone di casa del Tianjin Bohai Bank. In quello che era lo scontro diretto per il primo posto del girone, la formazione del Consorzio ha tradito le attese, complicandosi la vita per il resto della competizione.

Fin dal primo set si è capito che sarebbe stata dura contro le cinesi, attente in difesa e per nulla sprecone in attacco, a differenza delle rivali che hanno chiuso con 22 errori in attacco (12 dei quali di una Paola Egonu non esente da colpe, anche se top scorer con 22 punti). Nel secondo parziale, dominando a muro (10-3 il bilancio finale in questo fondamentale), grazie soprattutto alle centrali Anna Danesie e Hena Kurtagic, Milano ha messo la testa avanti dando l’impressione di poter pareggiare i conti, ma Li e compagne, quando sembrava finita, hanno rialzato qualche palla ormai a terra, ribaltando il risultato per un raddoppio che ha pesato come un macigno.

La formazione del Consorzio, un po’ come in Champions a Istanbul, non ha infatti avuto le forze per riaprire le sorti dell’incontro, anche perchè la stanchezza per il secondo match in due giorni si è fatta sentire, in modo particolare per Alessia Orro. La capitana e palleggiatrice, al rientro dopo oltre un mese di stop, nel finale si è accomodata anche in panchina, risparmiando energie preziose in vista del prosieguo di questo sfiancante torneo, che, come sottolineato anche da Nika Daalderop (unica altra ospite in doppia cifra a quota 10 punti), non è ancora finito: "Abbiamo faticato in ricezione e non siamo state abbastanza efficienti in attacco; ad inizio partita, abbiamo anche difeso male. Non ha funzionato niente, ma domani (oggi, ndr) abbiamo un’altra partita e possiamo ancora raggiungere la semifinale. Se vogliamo diventare campionesse del mondo dobbiamo battere tutti, abbiamo ancora le nostre chance".

Oggi alle 12.30, infatti, la Numia Vero Volley Milano si gioca infatti la qualificazione alle semifinali, nell’ultimo match della fase a gironi, con le egiziane dello Zamalek Sporting Club, finora sempre sconfitte in due incontri disputati. La vittoria non dovrebbe sfuggire ma il problema ora è un altro: in caso di secondo posto, la prossima rivale sabato sarebbe già la Prosecco Doc Imoco Conegliano che sta dominando l’altro raggruppamento. Le pantere, campionesse d’Italia e d’Europa in carica nonchè grandi favorite tanto per cambiare per il trionfo iridato, ieri hanno ottenuto un altro 3-0 in scioltezza facendo anche riposare tutte le titolari in vista del weekend.

TIANJIN BOHAI BANK-NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-0 (25-21, 25-22, 25-23)