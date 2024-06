Pallavolo A2. "La Volley Banca Macerata farà ancora bene nella nuova categoria»

"La città merita una squadra all’altezza della serie A2, Macerata vive di pallavolo". È quanto dice Bara Fall, centrale della Volley Banca Macerata, che farà parte della rosa della prossima stagione dopo la positiva stagione passata quando la squadra ha centrato il salto di categoria. "È stato allestito un bel gruppo dalla Società – spiega – e sono sicuro che potremo fare bene". Il centrale si era messo in mostra a Parma nella prima stagione in A3, anche nelle sfide contro i biancorossi, quindi l’anno passato si è imposto con Macerata come uno dei migliori interpreti nel ruolo di centrale. È diventato un punto fermo del sestetto di coach Castellano e un beniamino dei tifosi. Per il centrale si profila nuova esperienza in A2 dopo la chiamata di Tuscania nella stagione 2018/2019, stavolta però sarà un’avventura da vivere come protagonista. "Sono molto contento per quest’occasione. Il contratto firmato con la Società lo scorso anno era pensato proprio con l’obiettivo di giocare insieme la A2; abbiamo conquistato la categoria e adesso vogliamo mantenerla". La conferma del giocatore ha fatto felice coach Castellano. "La scorsa stagione ha fatto un salto di qualità. Nel finale di campionato e nelle sfide promozione contro Mantova è stato dominante ma ha ancora grandissimi margini di miglioramento e tanta voglia di arrivare".

La società ha confermato il palleggiatore Sebastiano Marsili e il centrale Gabriele Sanfilippo. Ma è indubbio che in questo periodo il club si sia mosso e si attendono le ufficializzazioni dell’opposto croato Leo Andric, degli schiacciatori Giuseppe Ottaviani, Stefano Ferri e il bulgaro Samuil Valchinov; piace molto il giovane Martin Berger, centrale del Trentino.