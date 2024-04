Perugia, scudetto da Leon. Lorenzetti Signor tricolore

mint vero volley monza

1

sir susa vim perugia

3

(25-19, 23-25, 25-27, 20-25)

MINT VERO MONZA: Visic, Loeppky 15, Comparoni, Maar 20, Mujanovic, Morazzini (L), Galassi 12, Takahashi 14, Beretta, Cachopa 1, Di Martino 5, Gaggini (L), Szwarc 2. All. Eccheli.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Candellaro, Held, Giannelli 8, Herrera 7, Toscani (L), Leon 25, Ben Tara 4, Solè, Colaci (L), Flavio 8, Semeniuk 6, Plotnytskyi 9, Russo 7, Ropret. All. Lorenzetti.

Arbitri: Puecher, Cappello

Note: spettatori 3.983. Durata set: 36’, 34’, 39’, 34’. Tot 143’. Muri: M 12, P 5. Ace M 5, P 4.

Secondo attesissimo scudetto per la Sir Susa Vim Perugia, che sei anni dopo è tornata a laurearsi campione d’Italia imponendosi 3-1 in casa della Mint Vero Volley Monza e chiudendo così i conti in gara-4 di una bellissima serie. In un’Opiquad Arena sold out, i padroni di casa sono partiti bene, sfruttando la falsa partenza degli umbri che nel primo set si sono svegliati tardi, non riuscendo ad evitare l’1-0 di Maar e compagni. Dal secondo set si è iniziato a giocare alla pari, con i brianzoli che sono riusciti a portarsi avanti sul 12-7 ma hanno poi subito la rimonta firmata da Wilfredo Leon. Il cubano naturalizzato polacco, subentrato dalla panchina, ha messo insieme un’impressionante striscia di attacchi nei tre metri, prima che Simone Giannelli mettesse a terra da schiacciatore il punto dell’1-1.

Grande equilibrio anche nel terzo set, con gli ospiti che però sfruttando anche Herrera al posto di Ben Tara hanno allungato fino a procurarsi quattro set point consecutivi, annullati dal turno in battuta di Ran Takahashi. Ai vantaggi però capitan Giannelli con un secondo tocco ben mascherato ha regalato un’altra occasione ai suoi che si sono portati sul 2-1 grazie a un attacco di Maar che non ha trovato nè le mani del muro nè il campo. Monza, che quest’anno ha riaperto tante partite che sembravano chiuse, sia in Coppa Italia che nei playoff contro Civitanova e Trento, ha provato a fare un altro miracolo ma Perugia è volata sul 19-22 con tre attacchi di fila di Leon è arrivata a braccia alzate al traguardo tricolore. Per coach Lorenzetti è il quinto scudetto. Oltre che a Perugia, l’ha vinto a Modena (2 volte), Piacenza e Trento. E la Sir festeggia il quarto titolo stagionale, avendo già messo in bacheca Coppa Italia, Supercoppa e Mondiale per club.