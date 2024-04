Playoff 5° posto: arriva Cisterna. Lube, se ci sei batti un colpo

Ultima domenica con la Lube, i biancorossi ri-giocano all’Eurosuole Forum quattro giorni dopo lo stop 0-3 patito per mano di Verona. Alle 18 quarto impegno del girone Playoff 5°Posto, stavolta l’avversario è Cisterna Volley, presente non perché eliminata nei quarti scudetto, bensì perché classificatasi 9ª in regular season. Sarà la seconda Lube a guida Romano Giannini, ex vice di Blengini diventato capo allenatore dopo le dimissioni del futuro ct della Bulgaria e sarà il penultimo impegno nel girone, si chiuderà mercoledì sera a Piacenza. Rischia di essere la penultima esibizione in assoluto per Civitanova perché per poter avanzare e arrivare alla finale, che mette in palio la Challenge Cup 2025, la Lube deve migliorare una classifica che invece la vede al momento quinta (3 punti, Cisterna ne ha 4), fuori dalle quattro che avanzano alla semifinale in gara secca. In base al calendario di questi playoff minori, non si rigiocherà più di domenica ed oggi potrebbe essere pure l’ultima partita casalinga di questa stagione negativa, l’addio ai tifosi di De Cecco, Yant, Diamantini e molto probabilmente Zaytsev e Anzani. Vedremo se la possibilità di entrare al palazzetto con biglietto unico a 5 euro favorirà un commiato davanti ad una buona cornice di pubblico.

Dopo le due sconfitte senza aggiudicarsi nemmeno un set contro Padova e Verona, giocando a tratti in modo avvilente, la Lube saprà trovare motivazioni, entusiasmo e aggiungiamo un po’ di sano orgoglio? Probabile che Giannini dia ancora fiducia al sestetto delle ultime tre partite, anche se i giovani Motzo, Thelle e Bisotto meriterebbero almeno una volta la partenza da titolari. Mancherà nuovamente Larizza. Cisterna è reduce dal successo 3-1 su Padova e sta dimostrando di non snobbare la competizione, anzi di cullare il grande sogno europeo. In regia spicca l’ex Baranowicz (da quando è stato preso la squadra ha insidiato Modena per l’ultimo posto playoff) e attenzione a Faure, giovane opposto francese che al primo anno in Italia ha vinto la classifica dei bomber. Due i precedenti stagionali, entrambi a favore della Lube, 1-3 là e 3-2 in casa.

Le formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Zaytsev, Yant, Diamantini, Bisotto. All. Giannini.

Cisterna Volley: palleggiatore Baranowicz; opposto Faure; schiacciatori Ramon e Bayram; centrali Mazzone e Rossi; libero Finauri. A disposizione Tosti, Piccinelli, Giani, Nedeljkovic, Peric, Czerwinski, De Santis. All. Falasca.

