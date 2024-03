Playoff 5° posto. Giovedì Modena di scena a Civitanova

In attesa di capire quanto vorrà investire la proprietà (l’uscita nei quarti comporta anche la non partecipazione alla Champions, una gran bella consuetudine dal 2011 e che dava soldi oltre che prestigio), Civitanova proseguirà comunque questa stagione con i Playoff 5° posto. Proprio ieri la Lega Pallavolo Serie A ha comunicato le date degli incontri del girone. Il primo turno doveva esserci lunedì, ma complice anche le remunerative amichevoli che alcune partecipanti stanno facendo a Dubai, è stato posticipato. La Lube inizierà giovedì (ore 20.30) all’Eurosuole Forum contro Modena. Seconda giornata domenica alle 17 a Padova, terza in casa contro Verona mercoledì alle 20.30. Il quarto atto, sempre all’Eurosuole Forum, è previsto domenica 14 aprile ore 18 contro Cisterna Volley. Infine chiusura mercoledì 17 (ore 20.30) al PalaBancaSport contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Semifinali il 22 aprile e finale il 27, sempre in gara secca e in casa di chi ha fatto meglio nel girone. Questi Playoff 5°Posto sono stati introdotti nel 2021 e saranno una novità per la Lube. Un purgatorio, diciamolo. Servono infatti per non mandare in vacanza le formazioni giunte al 9° e 10° posto in regular season, più le eliminate nei quarti playoff e mettono in palio "solo" la qualificazione alla prossima Challenge Cup, la terza e ultra minore delle coppe europee che, oltretutto, obbliga a viaggi spesso lontani e costosi. Da domenica invece Trento-Monza e Perugia-Milano saranno le semifinali Scudetto. Sono stati incroci pure del 2023, ma nei quarti. Più significativo il fatto che siano le stesse 4 squadre che hanno disputato la Final Four di Coppa Italia a gennaio, segno che hanno qualcosa in più, almeno quando conta. Di certo sono accomunate da caratteristiche tecniche: solidità a muro e in difesa, attenzione ed efficienza in ricezione. La nuova Lube del futuro dovrà considerare queste cose.

Andrea Scoppa