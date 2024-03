Playoff A1 femminile, via ai quarti. Milano attende Pinerolo, capitan Orro in forse

Comincia il cammino del’Allianz Vero Volley Milano nei playoff scudetto. Paola Egonu e compagne, dopo aver chiuso la regular season con un non del tutto positivo terzo posto, stasera alle 20.30 debutteranno nella (breve, al meglio delle due su tre) serie contro la Wash4Green Pinerolo.

Proprio alla luce del format sarà vietato sbagliare, anche in vista di gara 2 in programma in Piemonte la domenica di Pasqua. Lo sa bene anche Marco Gaspari, che ha così parlato alla vigilia: "Cominciano i playoff, che sono un nuovo campionato in cui tutto quello fatto fin ora è stato solamente per il posizionamento nella griglia per la post-season. Partiamo tutti da zero. Pinerolo giocherà queste gare a mente libera; ha fatto una stagione sopra le righe, partendo con l’idea di provare a far meglio dello scorso anno ed è arrivata sesta. Ha fotto molto bene nella continuità di una regular season. Il nostro obiettivo è iniziare questo percorso nel migliore dei modi, cercheremo di recuperare un pochino le giocatrici acciaccate e avremo bisogno del calore del nostro pubblico per portare a casa la vittoria".

Da valutare sempre le condizioni di Alessia Orro che dopo il recupero miracoloso della semifinale di ritorno di Champions League a Istanbul contro il Fenerbahce non è stata nemmeno convocata per l’ultima sfida di regular season, persa 3-0 sul campo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia.

La capitana e palleggiatrice della formazione femminile del Consorzio domenica è arrivata ancora in stampelle all’Opiquad Arena per Mint Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova ma stasera dovrebbe nuovamente stringere i denti in attesa di recuperare del tutto dall’infortunio alla caviglia rimediato dieci giorni fa nel finale del match contro il Bisonte Firenze. Vittoria Prandi è ovviamente pronta a subentrare in caso di bisogno. Nika Daalderop dovrebbe cedere il posto a Myriam Sylla.

