Playoff, Galdenzi avvisa la Smartystem: "Resettare tutto e spingere subito forte"

La Smartsystem che oggi alle ore 18 che sarà ospite della Senini Motta di Livenza per garadue dei quarti di finale playoff promozione in serie A2. I fanesi partono dall’1 a 0 dopo il netto 3 a 0 di garauno: "Non abbiamo fatto ancora niente – ammette il centrale Pietro Galdenzi, uno dei protagonisti dell’andata –, si riparte da zero, abbiamo lavorato bene in settimana e siamo molto concentrati per raggiungere il nostro obiettivo". I virtussini proveranno a ripetere la prestazione positiva in battuta della prima partita grazie alla quale sono riusciti a limitare le qualità degli avversari: "Sappiamo che Motta è una squadra tosta – continua Galdenzi –, noi dobbiamo far prevalere i nostri punti di forza che sono il servizio ed il muro". A livello di pubblico Motta non è da meno rispetto a Fano e i ragazzi di Mastrangelo sono consapevoli che troveranno un ambiente caldo e pronto ad incitare la squadra locale dal primo all’ultimo punto. A livello statistico i biancorossi domenica scorsa hanno rotto un tabù che l’aveva vista sempre sconfitta contro Motta di Livenza ed ora proverà a concedere il bis su un campo che è inviolato in campionato dal 7 dicembre 2023 (Senini-Gabbiano 2-3).

I due mancini Mian e Mazzotti cercheranno di dare maggiore continuità al proprio gioco, considerato che al Palas Allende i due schiacciatori si sono fatti notare solo a fiammate, mentre il compito dei centrali Arienti e Luisetto sarà quello di limitare le bocche da fuoco Dimitrov, Roberti e Merlo. Sulla sponda marchigiana l’unica incertezza riguarda l’impiego dei centrali, con Maletto pronto a partire titolare, mentre per l’altro posto coach Mastrangelo deciderà all’ultimo se confermare Galdenzi oppure gettare nella mischia ancora Focosi. Sull’avversaria di turno interviene anche il tecnico della Smartsysem che dice: "E’ una squadra che ha avuto alti e bassi, ma che nel girone di ritorno ha fatto molto bene. Mi aspetto una serie molto complicata". Coach Vincenzo Mastrangelo non dovrebbe cambiare nulla rispetto al match di domenica scorsa affidando le chiavi della regia all’ex Partenio e a Dimitrov la diagonale principe, Roberti (giovane del vivaio autore di 22 punti in gara 1) e Merlo di banda, Galdenzi al centro in coppia con Maletto e Raffa libero. Coach Marzola potrebbe rispondere con Catone a dettare i tempi e Mazzotti di contromano, Mazzon e Mian attaccanti di posto quattro, Arienti e Luisetto la coppia di centrali e Pirazzoli libero. Eventuale bella si giocherebbe di nuovo al Palas Allende mercoledì 24 aprile.

b. t.