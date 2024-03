Playoff scudetto, esordio amaro. Bottolo: "Lube, troppi errori gratuiti. E ora a Monza come se fosse gara5»

Da un po’ di tempo chiacchierando di Lube tra colleghi e tifosi, la frase più comune è "una squadra capace di tutto". Il problema è che dopo le belle prove contro Ankara e Verona, i biancorossi all’opposto hanno sfornato un esordio playoff orribile che è costato la sconfitta 1-3 contro Monza. I quarti sono al meglio delle cinque gare, insomma la serie è lunga e recuperabile, tanto più ricordando il precedente di un anno fa, quando Civitanova ribaltò la serie con Verona da 0-2. Però non tutte le ciambelle riescono col buco e allora la differenza la fece la mossa di Blengini che spostò Zaytsev schiacciatore-ricevitore. Adesso lo "zar" non c’è (e la società non comunica dettagli sulla sua situazione) e inoltre una mossa è già stata fatta senza però avere risultati, quella di iniziare con Yant e Diamantini. Dubitiamo che domenica per gara2 Blengini riparta con Bottolo in panchina visto il bel rendimento da subentrato e il ko ha sentenziato che Chinenyeze deve essere titolare. In gara1 pur giocando poco ha reso sia in attacco che e a muro. Monza si è confermata bestia nera, quinto successo negli ultimi 6 confronti e terzo di fila a Civitanova, di nuovo in grado di sporcare molti attacchi e coprire bene gli spazi in difesa, stavolta vittoriosa pur senza gli ace di Maar. Tuttavia la Lube è stata troppo brutta per essere vera, imbarazzante in attacco dal terzo set, come sotto choc. Male in particolare quel Lagumdzija che è stato preso per far compiere il salto di qualità e invece segna tanto in partite agevoli e non scrolla la squadra quando c’è la difficoltà. Chi ha dato la scossa è stato Bottolo, unico martello sopra il 50% e autore di 4 dei 6 ace del team.

Bottolo, iniziamo dai meriti della Mint. Ha sporcato molti attacchi, è d’accordo?

"Sì, è stata brava a muro e in difesa ma aggiungo che ha sbagliato veramente poco. Monza ha finito il campionato un punto dietro noi, quindi le qualità le ha. Ed ha sfruttato i nostri punti deboli".

Quali sono stati?

"Ci abbiamo messo del nostro per perdere, in alcuni momenti non sembravamo un team di SuperLega. Nel 3° set abbiamo commesso tanti errori gratuiti e non possiamo permettercelo. Abbiamo avuto una involuzione quando invece dovevamo essere noi ad aggredirli dopo l’1-1".

Lei ha fatto 12 punti in poco tempo: come si supera il muro-difesa brianzolo?

"Anche io ho fatto degli errori gratuiti, una soluzione potrebbe essere giocare più sereni". Domenica non si può sbagliare...

"Per noi dovrà essere come una gara5".

Andrea Scoppa