Roberti carica la Virtus per Reggio Emilia: "Freddezza e grinta, possiamo farcela"

"Agguerriti, cinici e freddi". Federico Roberti, attaccante dalla Smartsystem Essence Hotels, lancia la sfida a Reggio Emilio degli ex Partenio e Stabrawa, confermando la forte volontà del gruppo di tornare a fare punti e muovere la classifica. La trasferta in terra emiliana, programma domenica alle ore 18, non è agevole considerato il fatto che la Conad viene da due risultati utili consecutivi e i sette punti in classifica li ha ottenuti nelle ultime tre giornate. Questo il ruolino di marcia: 2-3 con Aversa, 3-2 con Cuneo e 3-0 con Macerata. I virtussini, che fuori casa non hanno ancora ottenuto punti, sono fiduciosi: "Non siamo inferiori a nessuno – chiosa il classe 2004 Roberti – anche contro Brescia abbiamo sfiorato il tie-break. Stiamo lavorando bene e sono sicuro che i risultati arriveranno". L’azzurro continua la sua presentazione del delicato match: "La Conad è in un buon momento, ma è una nostra diretta concorrente, dobbiamo cominciare a fare punti lontano dalle mura amiche".

Il giovane biancorosso, che è tra i migliori quindici schiacciatori della categoria con una media di 15 punti a gara, fa leva sul gruppo: "Assolutamente – continua il fanese Roberti – il periodo di adattamento al nuovo campionato ci sta, ma ora bisogna cominciare a sfruttare le poche occasioni che ti capitano in partita e fare la differenza". Una analisi che non fa una piega: "Nella scorsa stagione potevi permetterti delle lunghe pause, quest’anno no", chiude il gioiellino del club fanese. Gli Emiliani di Fabio Fanuli schierano tra le proprie fila gli ex Pawel Stabrawa che però è stato poco utilizzato fino ad ora, e soprattutto quel Pier Paolo Partenio che, nella scorsa stagione, è stato il regista titolare dei marchigiani in serie A3. In cabina di regia giocherà comunque il diciassettenne Porro, opposto Gasparini, al centro la coppia Baroni-Sighinolfi, a banda Gottardo-Suraci. Da metà classifica in giù c’è un bel gruppo di squadre ed il campionato di serie A2 appare equilibrato. Un successo in terra emiliana darebbe ai fanesi sicuramente una grande scossa. La Smartsystem viene dalla sconfitta interna con Brescia. Il Palas Allende era inviolato da due anni in campionato. Una botta che però non deve condizionare il futuro dei biancorossi. La nuova categoria è insidiosa e non è una novità. Il team di coach Vincenzo Mastrangelo deve solo credere più in se stesso e giocare con maggiore continuità. Reggio Emilia sarà un ottimo banco di prova.

b. t.