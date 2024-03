Serie A1 femminile, quarti playoff. Milano pensa a gara 2, Pinerolo è un osso duro

L’Allianz Vero Volley Milano ha rischiato grosso in gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto, anche se alla fine ha portato a casa un successo pesantissimo. La Wash4green Pinerolo ha sfiorato il colpaccio in casa di una delle favorite per il titolo che si è trovata sotto 1-2 e con la prospettiva quindi di dover andare in Piemonte per evitare una prematura quando clamorosa eliminazione.

In campo è pesata e non poco l’assenza di Alessia Orro: la palleggiatrice sarda ha stretto i denti nella semifinale di ritorno di Champions ma una settimana dopo non è stata neanche convocata e ha seguito la partita di mercoledì da bordo campo in stampelle (particolare che la dice lunga su quanto sia stato miracoloso il recupero per Istanbul).

Al suo posto Vittoria Prandi ha faticato a mettere in moto le compagne, tanto che nel terzo set è stata momentaneamente sostituita dalla classe 2006 Gaia Mancastroppa. Nel quarto set, Paola Egonu (top scorer con 31 punti) e Myryam Sylla (eletta Mvp) si sono caricate la squadra sulle spalle ma anche nel tie-break il successo è arrivato solamente sul 15-13. L’impressione è stata che le ospiti si siano già giocate l’occasione della vita ma domenica, specialmente se Orro resterà ancora a guardare, Milano dovrà davvero sudarsi il raddoppio e quindi la qualificazione anticipata alle semifinali. In caso di sconfitta si tornerebbe in campo mercoledì sera all’Allianz Cloud per la bella. Le ragazze di coach Marco Gaspari però non vogliono pensare per ora a questa eventualità, come confermato da Laura Heyrman: "Ai playoff è importante il risultato finale e non contano quanti set si vincono o si perdono. Stiamo ancora trovando la nostra miglior forma ma nonostante tutto essere riusciti a conquistare il successo significa molto per noi". L’appuntamento a Pasqua è per le 17 al Pala Bus Company di Villafranca.

A.G.