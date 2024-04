Serie A2. Castellano: "Una straordinaria Volley Banca Macerata»

La Volley Banca Macerata è stata più forte di tutto, anche della sfortuna che ha provato a metterci lo zampino mettendo praticamente fuori causa per infortunio l’opposto Casaro, ma alla fine i giocatori hanno tagliato il traguardo della promozione nell’A2 di volley. "Noi – spiega coach Maurizio Castellano – abbiamo dovuto fare i conti con qualche acciacco e soprattutto con l’assenza di Casaro che ci ha obbligati a cambiare sistema di gioco; la squadra però ha reagito nel modo migliore e credo che questo sia l’aspetto più importante. Non è facile cambiare un ruolo chiave come l’opposto, invece il gruppo ha dimostrato la sua solidità, si è sempre compattato nei momenti difficili della stagione. Faccio i complimenti a Penna e a D’Amato, i ragazzi che hanno sostituito Casaro, si sono dimostrati all’altezza della categoria. Abbiamo tanti giocatori desiderosi di emergere e ciò ci ha dato una spinta un più. Abbiamo lavorato molto durante l’anno e i ragazzi hanno meritato il traguardo della A2".

È stata una stagione brillante sin dalle prime fasi con la squadra sempre in vetta del girone. "Abbiamo chiuso in testa al Girone Blu la regular season, siamo tra le prime sia per quanto riguarda le statistiche di squadra sia per quelle individuali. In campionato – osserva il tecnico – abbiamo controllato il vantaggio conquistato, tenuto gli avversari a distanza, vinto diversi scontri diretti". È stata una stagione ricca di soddisfazioni, ma non sono naturalmente mancati i momenti difficili, su tutti gara2 quando Mantova, nello spareggio per la promozione, stava vincendo 2-0 e ha avuto due match per chiudere il discorso e centrare il salto nell’A2. "Dobbiamo ringraziare Gabbanelli, è stato decisivo in alcuni episodi chiave della partita, poi – spiega Castellano – la squadra ha ritrovato carattere e convinzione, da lì è cominciata la rimonta. In gara3 poi avevamo qualcosa in più. La squadra era in un’ottima condizione, magari il lavoro specifico ci ha penalizzati un po’ nella prima partita ma poi è venuto fuori: nell’ultima sfida siamo riusciti a sostenere ritmi alti per tutto l’incontro mettendo in difficoltà Mantova. Siamo riusciti ad esprimere una bella pallavolo, aspetto non scontato nelle finali combattute come quella vista. La capacità di vincere e giocare bene è lo specchio della nostra stagione".