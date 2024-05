Serie A2 femminile. Bonelli resta alla Cbf Balducci: "Qui ho trovato l’ambiente ideale»

La palleggiatrice Asia Bonelli vestirà per un’altra stagione la maglia arancionero della Cbf Balducci HR, formazione di A2 di volley femminile. La società ha comunicato di avere prolungato l’accordo per un altro anno con la giocatrice comasca, esercitando così l’opzione di rinnovo in comune accordo con l’atleta. Per Bonelli, classe 2000 per 181 cm di altezza, sarà il secondo anno di fila alla guida della regia del club maceratese, un altro fondamentale tassello per la squadra che sta nascendo e che si somma alle annunciate conferme di capitan Alessia Fiesoli, Giulia Bresciani ed Alessia Mazzon. Per Bonelli sarà la sesta stagione consecutiva in A e per la prima volta la palleggiatrice giocherà per due anni di fila con la stessa maglia. La regista di Albiolo, infatti, prima della stagione appena conclusa in arancionero ha guidato Trento alla promozione in A1, ha giocato nel massimo campionato con Chieri e Busto Arsizio ed esordito in A2 a San Giovanni in Marignano nel 2019. "Sono super felice – ha detto Bonelli dopo avere firmato il prolungamento di contratto – di poter rimanere alla Cbf Balducci. Uno dei miei obiettivi era sentirmi a casa e qui l’ho raggiunto, alla fine è stata una scelta molto facile. Sono contenta di continuare un progetto che mi sembra molto buono, la società sta creando un roster importante per stare ai vertici dell’A2". La giocatrice ha guardato al torneo appena concluso. "Abbiamo centrato l’obiettivo playoff, nonostante varie difficoltà e infortuni, anche se resta l’amaro per l’ultima gara di semifinale. Sono molto carica per dare ancora di più l’anno prossimo, nonostante consideri positiva quella chiusa poco fa. Sarò ancora in una società seria e professionale, dove so che potrò scendere in campo per grandi obiettivi. Quando c’è stata la volontà di entrambe le parti di rinnovare l’accordo non ho avuto dubbi, per la prima volta sarò per due anni di fila nella stessa società. Ho sentito tanta fiducia nei miei confronti ed è un aspetto che ho apprezzato molto".