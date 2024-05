Serie A2 femminile. Caruso: "Sta nascendo una Cbf Balducci giovane ma molto intrigante»

La centrale Sara Caruso, classe 2001 per 193 centimetri di altezza, è il terzo volto nuovo della Cbf Balducci in vista del campionato di A2 di volley. "Sta nascendo – ha dichiarato la giocatrice siciliana – una formazione molto giovane dove sono stati fatti innesti importanti, trovo davvero intrigante la squadra maceratese". La giocatrice è pronta a garantire centimetri importanti a muro ed esplosività in attacco. "Il coach Lionetti – aggiunge – mi ha spiegato il tipo di ruolo che avrò all’interno della squadra e ne sono molto contenta. Ho ottime aspettative per la stagione e quando sono stata contattata non ho esitato alcun tentennamento a firmare il contratto, mi sono anche sentita subito a mio agio e ho fatto questa scelta senza alcuna esitazione".

Caruso, cresciuta nel settore della Uyba Busto Arsizio, arriva nelle Marche dopo l’ultima stagione a Montecchio Maggiore in A2 dove ha conquistato l’accesso alla Pool Promozione, in precedenza ha giocato anche per due annate nel campionato di A1 indossano la maglia di Cuneo e ancora prima è stata due stagioni in A2, stavolta con la maglia di Marsala. Per la neo centrale arancionera sarà dunque il sesto anno consecutivo in Serie A, il quarto in A2, categoria in cui ha messo a segno 182 muri vincenti in 81 gare disputate. "Negli ultimi anni – ricorda – ho giocato spesso contro la Cbf Balducci e ogni volta ho sentito al Banca Macerata Forum il forte calore del pubblico e degli Ubriachi di Helvia, di cui ricordo l’acceso tifo che da avversaria".

Nei giorni scorsi la società ha presentato Valerio Lionetti, il nuovo tecnico arrivato da Conegliano dove è stato per sette anni il secondo di coach Daniele Santarelli in una società dove ha praticamente vinto tutto. Ai nastri di partenza si presenta una squadra largamente rinnovata, la società ha ufficializzato gli arrivi dell’opposta Clara Decortes e della schiacciatrice Valeria Battista. Le varie operazioni sono concluse e nei prosismi giorni saranno ufficializzate le schiacciatrici Daniela Soledad

Bulaich Simian e Camilla Sanguigni; la centrale Andrea Lea Orlandi; la palleggiatrice Federica Braida che si aggiungono alle confermate Alessia Fiesoli, Giulia Bresciani, Arurora Morandini, Asia Bonelli, Alessia Mazzon e Federica Busolini.