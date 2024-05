Serie A2 femminile. Morandini resta alla Cbf Balducci: "Qui posso ancora migliorare»

Il libero Aurora Morandini farà parte della rosa della Cbf Balducci anche nella prossima stagione. La giocatrice, classe 2000, era arrivata a Macerata l’anno scorso dopo sei stagioni tra B2 e B1 nel club toscano Valdarninsieme, nel prossimo campionato sarà chiamata a dare un contributo in seconda linea nella nuova rosa in via di allestimento che sarà guidata da coach Valerio Lionetti. "Due anni fa – ricorda la giocatrice – ho avuto il privilegio di lavorare con Lionetti per un paio di allenamenti. Sono stata immediatamente colpita dalla competenza, passione e dedizione. La sua capacità di comunicare in modo chiaro e motivante, ha reso quegli allenamenti molto formativi. Sono così entusiasta di avere l’opportunità di lavorare assieme a lui per la prossima stagione e sono certa che la sua esperienza sarà fondamentale per il successo della squadra e per il mio sviluppo come giocatrice". Le aspettative sono elevate per la toscana al secondo anno in maglia arancionero. "Mi aspetto di continuare a migliorare e a contribuire al successo della squadra in modo ancora più significativo. Sono felice ed emozionata di rimanere a Macerata dove sono stata accolta con tanto calore sin da subito. Ho scelto di restare a Macerata perché qui ho trovato un ambiente stimolante e professionale, che mi ha permesso di crescere come giocatrice e come persona. La squadra, tutto lo staff e i tifosi mi hanno fatta sentire parte di qualcosa di speciale fin dall’inizio".

Della passata stagione faranno parte le centrali Alessia Mazzon e Federica Busolini, la palleggiastrice Asia Bonelli, il libero Giulia Bresciani, la capitana Alessia Fiesoli. La prima novità annunciata dalla società è coach Valerio Lionetti, reduce da sette stagioni come secondo di Santarelli al Conegliano. Nei prossimi giorni sono attesi gli annunci della centrale Sara Caruso, dell’opposta Clara Decortes, delle schiacciatrici Daniela Bulaich Simian e Valeria Battista, della centrale Federica Braida.