Serie A2 Femminile, una conferma alla cbf balducci. Busolini: "Subito in palestra per la riabilitazione»

Sono giorni di lavoro per Federica Busolini per recuperare dall’operazione ed essere pronta alla ripresa della preparazione in vista del prossimo campionato di A2 di volley femminile con la maglia della Cbf Balducci. La centrale, classe 1999 e alta 186 cm, indosserà la maglia arancionera avendo sottoscritto lo scorso anno un biennale. È stata archiviata la sfortunata annata appena vissuta dalla giocatrice romana spesso lontano dal campo per due infortuni: prima una distorsione alla caviglia e poi soprattutto la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro accusata a gennaio che l’ha costretta all’operazione chirurgica e ad un lungo stop. Ora la centrale sta portando avanti il recupero sotto le preziose indicazioni dello staff sanitario del club maceratese. Per Busolini è la settima stagione di fila in A2 dal 2018 dopo le esperienze di Roma, Martignacco e Sassuolo: la seconda di fila a Macerata in cui farà parte del reparto centrali, pronta a dimostrare il suo valore in campo dopo un’annata che l’ha vista protagonista solo nelle prime giornate.

"Sono molto contenta – ha detto la giocatrice – di far parte ancora della Cbf Balducci, nonostante per me l’ultima stagione sia stata sfortunata per i vari infortuni. Qui mi sono sempre sentita a casa, quindi sono felice di poter far parte ancora di questa famiglia. La nuova squadra si sta già formando e io sto lavorando al massimo per tornare a dare il mio contributo. La riabilitazione sarà lunga, ma sta già procedendo al meglio e la voglia di tornare in campo è tanta. Sappiamo che, come la stagione appena conclusa, sarà un campionato molto competitivo ma faremo del nostro meglio per regalare soddisfazioni ai tifosi".