Serie A2. La nuova Volley Banca Macerata. Si riparte da Bara Fall e Marsili

La Volley Banca Macerata ripartirà con Sebastiano Marsili al palleggio e con Bara Fall al centro, manca ancora l’ufficialità ma i due giocatori sono legati al club maceratese da un contratto e sono stati protagonisti di una bella stagione in A3 in cui hanno convinto lo staff tecnico. In altre parole tutto induce a pensare che faranno parte della formazione che sarà ai blocchi di partenza della serie A2. In panchina ci sarà ancora Maurizio Castellano che ha condotto la formazione nella categoria superiore al termine di una stagione sempre in testa nel girone Blu e poi ha strappato il pass per il salto di categoria nello spareggio promozione contro Mantova. In questi giorni ci saranno diverse iniziative per festeggiare il meritato salto di categoria, ma nel contempo la dirigenza non sta di certo con le mani in mano anche perché la concorrenza si sta già muovendo.

Sugli altri elementi che compongono l’attuale rosa si stanno facendo dei ragionamenti e alcuni potrebbero rimanere qualora si riuscisse ad arrivare ad alcuni giocatori. Nel finale di stagione il giovane Gaetano Penna si è fatto apprezzare e sembra che l’orientamento della società sia quello di intrattenere il giocatore, ma c’è da sentire la Lube che detiene il pallavolista. Sono quindi giorni di lavoro in casa Volley Banca Macerata in cui sono stati fatti ovviamente dei sondaggi per verificare se ci sono i presupposti perché alcuni atleti possano fare parte del nuovo progetto, sondaggi condotti anche in tempi non sospetti perché certe occasioni devono essere colte al volo come con l’opposto libico Ahmed Ikhbayri (classe 1996 200cm) sul quale si è fatta avanti Modena e di fronte alla società emiliana le speranze si sono spente anche perché in quel periodo Macerata stava lottando per salire in A2.