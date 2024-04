Sir Perugia, altro assalto allo scudetto: "Faremo di tutto per vincere la partita"

Si gioca gara-due della finale scudetto oggi con la Sir Susa Vim Perugia che, alle ore 15,15 ed in diretta televisiva su Rai Sport, è impegnata alla corte la Mint Vero Volley Monza. Le ventisette affermazioni umbre sembrano tante nei confronti delle sette monzesi ma la squadra dell’allenatore Massimo Eccheli è in grado di fornire prestazioni di altissimo livello e di battere qualsiasi avversaria. Giunti all’epilogo del campionato conta molto l’esperienza e l’abitudine a giocare questo tipo di partite, ed i perugini ne hanno parecchia, ma conta anche avere lucidità in campo, ed in questo caso i lombardi hanno dimostrato che non sono secondi a nessuno. I padroni di casa cercano di interrompere il sortilegio che li ha visti uscire dal campo sempre sconfitti in questa stagione contro i perugini. Tra le fila brianzole l’ispiratore del gioco è il funambolico palleggiatore brasiliano Fernando Kreling, vera anima del collettivo, la garanzia in seconda linea è invece il libero Marco Gaggini, elemento capaci di disinnescare ogni offensiva nemica. Gli ospiti cercano di mantenere sereno lo spogliatoio non facendo interferire le chiacchiere di mercato. Il tecnico Angelo Lorenzetti è un marpione e sa bene come gestire il momento, evitando qualsiasi circostanza che possa disturbare. La concentrazione è massima tra gli umbri che stavolta indosseranno la maglia rossa ma che intendono proseguire nella striscia vincente. Al secondo atto della sfida saranno presenti circa quattrocento tra tifosi, sponsor e Sirmaniaci che sono riusciti ad entrare in possesso del biglietto. Così alla vigilia lo schiacciatore Kamil Semeniuk ha detto: "In gara-uno abbiamo giocato abbastanza bene, ma c’è sicuramente qualcosa da migliorare. A Monza domenica sarà un’altra partita e sarà molto difficile. Contro di loro abbiamo giocato già diverse volte in questa stagione, ci conosciamo e non credo che tatticamente ci saranno tante differenze rispetto alle gare precedenti. Dovremo farci trovare pronti e naturalmente faremo di tutto per vincere la partita". Vuole lasciare una buona impressione il centrale brasiliano Flavio Resende Gualberto esordiente in questo traguardo importante, ma ad arrivare a questo punto per la prima volta da protagonista è anche lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi, uno degli ex in campo, assieme a Thomas Beretta e Gianluca Galassi che sono tra le fila avversarie. I direttori di gara dell’incontro saranno Dominga Lot (TV) ed Alessandro Cerra (CZ).

MONZA: Kreling - Loeppky, Galassi - Di Martino, Maar - Takahashi, Gaggini (L).

: Giannelli - Ben Tara, Russo - Resende Gualberto, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).