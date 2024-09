Sir Perugia da urlo, conquistata la finale. Oggi sfida decisiva per la Supercoppa

SIR PERUGIA

3

PIACENZA

1

(25-22/23-25/25-19/25-21)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 5, Ben Tara 15, Plotnitskyi 3, Loser 11, Semeniuk 10, Russo 7, Colaci (L), Ishikawa 12, Cianciotta. N.E.: Piccinelli (L2), Candellaro, Herrera, Zoppellari. All. Lorenzetti.

GAS SALES PIACENZA: Brizard 1, Romanò 12, Kovacevic 10, Maar 18, Galassi 6, Simon 5, Scanferla (L), Andringa, Bovolenta 3, Mandiraci 2. A disp.: Salsi, Ricci, Gueye, Loreti (L2). All. Anastasi.

Arbitri: Umberto Zanussi e Massimiliano Giardini

PERUGIA (muri 10, battute vincenti 6, battute sbagliate 24, errori 6)

PIACENZA: (muri 7, battute vincenti 6, battute sbagliate 21, errori 9)

DURATA SET: 29’, 33’, 28’, 26’. Tot. 1h e 56’

FIRENZE - Ancora una finale di Supercoppa, la terza consecutiva, per la Sir Susa Vim Perugia che batte in quattro set la Gas Sales Bluenergy Piacenza e sfiderà l’Itas Trentino. I perugini hanno tenuto le redini del match nel primo set, perso al fotofinish il secondo ma dominato gli altri due.

Perugia va in campo con la diagonale scudettata Giannelli-Ben Tara, Semeniuk e Plotnitskyi in posto quattro, il neo acquisto Loser e Russo al centro, Colaci è il libero. Piacenza risponde con Brizard-Romanò, Maar e Kovacevic schiacciatori, Simon e Galassi centrali, Scanferla libero.

Nel primo set le due squadre rimangono a contatto fin dalle prime battute, Perugia è sempre avanti di un break (9-7) fino all’11-12 di Maar e Brizard (11-12). Il video check inverte una palla di Romanò e Perugia torna avanti con un sontuoso muro a uno di Giannelli su Maar (17-16). Ben Tara spinge dal servizio e Perugia vola sul 23-20, preludio al 25-22 finale. Vige grande equilibrio nel secondo set almeno fino alla metà del set quando i piacentini si prendono due punti di vantaggio (15-17) che diventano tre con il servizio vincente dell’opposto azzurro Yuri ROmanò (16-19). Angelo Lorenzetti chiama a sé i suoi in panchina per porre rimedio alla situazione: Giannelli ci prova con l’ace del 19-20, la Gas Sales però è concentrata e pareggia i conti con un bolide di Maar da posto 4. Il terzo set inizia con un assolo perugino (5-2) e con Ben Tara a piazzare l’ace del 10-6. La Sir Susa Vim viaggia col vento in poppa (21-14), Ben Tara martella da ogni posizione e Giannelli non solo smarca i compagni ma sigla anche il 23-15 in attacco. Il primo tempo di Russo manda le due squadre al cambio campo sul 2-1 (25-20).

Nel quarto set i ragazzi di Lorenzetti si trovano ad affrontare un minimo momento di difficoltà inziale (2-4) poi rimettono subito le cose in chiaro andando avanti di un break fino al 16-14 ed aumentando il vantaggio (20-17). Ishikawa diventa un fattore nel finale di set con un paio di giocate da fuoriclasse e il match si chiude per 25-21.