Sir Perugia pronta a difendere il tricolore. Conferme e novità: ecco la rosa dei campioni

La supercoppa italiana è ormai in archivio e la Sir Susa Vim Perugia si prepara all’esordio di domenica 29 settembre. Oggi pomeriggio il capitano Simone Giannelli parlerà del momento e delle sensazioni della squadra in conferenza stampa. Il massimo campionato di pallavolo maschile vede iscritte dodici squadre in lotta per la conquista del titolo di campione d’Italia che appartiene ai block-devils. La squadra, dopo una stagione storica in cui ha centrato tutti gli obiettivi (supercoppa italiana, mondiale per club, coppa Italia e scudetto), è pronta a difendere i titoli conquistati. Lo staff tecnico è invariato, a partire dal condottiero Angelo Lorenzetti, coadiuvato dal suo vice Massimiliano Giaccardi e da Andrea Piacentini, alla sua quarta stagione consecutiva in panchina come terzo allenatore. Confermato anche il preparatore atletico Sebastian Carotti, mentre cambia, dopo tredici anni, lo scoutman: ha salutato Francesco Monopoli ed è arrivato Patrick Bandini. L’ossatura del roster rimane strutturata come lo scorso anno, con poche ma significative novità. La diagonale resta invariata: Simone Giannelli e Wassim Ben Tara (con Jesus Herrera pronto ad ogni evenienza). Il regista bianconero si appresta a vivere la sua quarta stagione consecutiva in bianconero. Al centro confermati i capisaldi della squadra Roberto Russo e Sebastian Solé, rispettivamente alla loro sesta e quinta stagione a Perugia. Confermato il giocatore d’esperienza Davide Candellaro e, unica novità del reparto, l’argentino Agustin Loser che arriva da Milano dopo essersi laureato miglior muratore della passata stagione. La novità più importanti sono nel reparto schiacciatori, con il saluto di Leòn e l’arrivo di Yuki Ishikawa, a contendersi un posto da titolare con il veterano Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk. A completare il reparto il giovane Nicola Cianciotta, al suo esordio in superlega. Massimo Colaci resta per difendere la seconda linea umbra per l’ottava stagione consecutiva, segnando il suo record personale. Al suo fianco torna Alessandro Piccinelli. Altro volto nuovo il secondo palleggiatore, Francesco Zoppellari, reduce da tre stagioni a Padova, sua città d’origine. Intanto Pasta Armando è la nuova pasta dei campioni. "Ci siamo scelti a vicenda", ha detto il presidente Gino Sirci in occasione dell’accordo.