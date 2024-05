Sir Perugia, stagione magica da celebrare. Grande festa a giugno con tutti i tifosi

Una stagione memorabile da celebrare con una grande festa. Come d’abitudine la Sir Susa Vim Perugia convocherà i tifosi per condividere la gioia e rivivere le emozioni dei quattro trofei conquistati e lo farà col solito grande stile. D’altra parte, il fantastico poker che i block-devils sono stati capaci di realizzare (supercoppa italiana, mondiale per club, coppa Italia e scudetto), meritano un degno festeggiamento. L’evento dovrebbe avere luogo sabato 22 giugno nella zona di Pian di Massiano adiacente al Barton Park. Il presidente Gino Sirci aveva dichiarato di voler fare qualcosa di grande dato che la stagione era stata incredibile. Il numero uno bianconero vuole festeggiare degnamente lo storico poker conquistato quest’anno per ringraziare i sostenitori sempre presenti. Ma l’annata eccezionale non è finita qui perché anche le squadre del settore giovanile si sono distinte. In particolare, le due formazioni della serie C maschile, massima categoria umbra, che hanno sbaragliato la concorrenza nei turni precedenti dei play-off e sono arrivate a giocarsi la promozione. La finale disputata ieri ha visto le due formazioni bianconere della Sir Umbria Academy Assisi e della Sir Umbria Academy Santa Maria degli Angeli opposte tra loro per guadagnare la vittoria. Le due regine del campionato che hanno chiuso al primo e secondo posto la stagione regolare e hanno macinato la post-season senza sconfitte. Da una parte l’esperienza di Assisi di coach Moscioni, squadra avvezza a questo genere di partite, con un organico più esperto. Dall’altra parte l’esuberanza di Santa Maria degli Angeli guidata in panchina dalla coppia tecnica Fontana-Severini, gruppo giovanissimo, composto dai migliori elementi del vivaio under 17 ed under 19, con ragazzi che sono cresciuti insieme nel vivaio. Oltre a ciò, il club perugino ha fatto incetta di titoli in tutte le categorie giovanili, vincendo qualsiasi torneo federale, dalla categoria under 13 alla categoria under 19.