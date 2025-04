Sir Susa Vim Perugia domina Civitanova Marche e guida 2-0 nei play-off scudetto

Situazione che volge al sereno dopo il successo in gara-due di semifinale dei play-off scudetto per la Sir Susa Vim Perugia che ora guida la serie per due a zero. I block-devils sono adesso in piena fiducia mentre Civitanova Marche è con le spalle al muro. Il migliore in campo stavolta è stato lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi che ha detto: "Ci aspettavamo una partita così perché loro, dopo gara-uno con noi, hanno preso le giuste contromisure. Potevano migliorare e l’hanno fatto, hanno giocato molto bene, è stato un match molto duro e siamo stati bravi noi a rimanere in partita e restare presenti anche i momenti difficili; abbiamo sprecato quache occasione ma questa volta abbiamo vinto di squadra. Proviamo a tenere questo livello perché il servizio è fondamentale, in avvio del tie-break è stato importante, ma anche loro hanno battuto molto bene e lo dico io che, come ricevitore, ammetto che la loro battuta è stata molto potente. È difficile stare lì per due ore e mezza e ricevere con quei battitori che hanno. Noi proveremo a tenere questo livello cercando di non lasciarli giocare perché anche quando erano parecchi punti avanti siamo rimasti concentrati fino alla fine ed abbiamo vinto". Stanco ma soddisfatto il centrale argentino Agustin Loser che ha aggiunto: "Partita bellissima, sapevamo sarebbe stata una gara molto difficile che poteva arrivare al tie-break, loro giocano molto bene, è stata una partita bella da giocare, non siamo perfetti, secondo me in qualche momento non ha funzionato la battuta, ma alla fine nel quinto set è quella in cui ha funzionato di più. Lavoriamo per questo e siamo contenti, loro in casa hanno più fiducia, hanno giocato molto bene, noi siamo stati bravi. Mercoledì abbiamo un’altra finale tra le mura amiche, bisogna stare sempre lì, bisogna vincere, sappiamo che non siamo perfetti e che possiamo perdere dei set, anche due, ma l’importante è vincere la partita. Quanto successo è indicativo della qualità espressa in campo, sono contento per la squadra".