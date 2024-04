Stasera si torna in campo a Piacenza. Lube a caccia di punti e di conferme

Passano dalla Piacenza dei tanti ex le speranze della Lube di continuare i Playoff 5°Posto e di avere una minima ribalta europea il prossimo anno attraverso la Challenge Cup. Alle 20.30 di stasera i biancorossi giocano al PalaBancaSport contro la Gas Sales Bluenergy, le due grandi eliminate dai playoff che contano (dalle lombarde Milano e Monza), con gli emiliani delusione pure maggiore considerati gli investimenti e la costruzione di una squadra per vincere subito. Dopo il 3-0 su Cisterna la Lube oggi cerca conferme e soprattutto punti per qualificarsi alla semifinale, dovrà riuscirvi contro una compagine che non ha snobbato la competizione, anzi. Il team di Anastasi (secondo flop dopo la scorsa stagione a Perugia) infatti comanda il girone con sole vittorie, tutte piene tranne il 3-2 su Verona, è già qualificato e sta schierando i migliori, unica eccezione Leal. Nonostante il pass già conseguito siamo certi che Simon e compagni non faranno regali, sia per garantirsi il fattore campo anche nell’eventuale finale (c’è Verona in scia), sia per togliere dal lotto una concorrente insidiosa. La Lube è terza nel girone e se dovesse compiere il gran blitz, con qualsiasi risultato, manterrebbe la posizione, altrimenti potrebbe bastare un punto per finire almeno quarta ed essere ammessa alla semifinale (sempre fuoricasa, ancora a Piacenza o a Verona). La qualificazione salterebbe in caso di ko pieno e simultanea vittoria di Cisterna o Padova, significherebbe non solo niente Europa ma subito vacanze. Tanto, troppo anticipate.

Curiosità per le scelte di formazione di Giannini dato che domenica i biancorossi si sono scossi dal torpore ritrovando Yant in sestetto e agendo, giocoforza, con i centrali italiani. Non ci dovrebbero essere tifosi al seguito, comunque in caso proseguiranno col silenzio come fatto tre giorni fa all’Eurosuole Forum. In regular season c’è stata una affermazione a testa e sempre in trasferta, 2-3 per la Lube all’andata con super Nikolov da 27 punti, netto 0-3 piacentino al ritorno (sorpresa Caneschi, male Simon) che negò a Civitanova il terzo posto.

Le formazioni

Gas Sales Bluenergy Piacenza: palleggiatore Brizard; opposto Romanò; schiacciatori Lucarelli e Recine; centrali Caneschi e Simon; libero Scanferla. A disposizione Hoffer, Gironi, Leal, Ricci, Alonso, Andringa, Dias. All. Anastasi.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Yant e Nikolov; centrali Anzani e Diamantini; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Zaytsev, Bottolo, Chinenyeze, Larizza, Bisotto. All. Giannini.

Andrea Scoppa