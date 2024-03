Super Loeppky demolisce la Lube. La strada dei playoff è già in salita

Cucine Lube Civitanova

1

Mint Vero Volley Monza

3

CUCINE LUBE : Lagumdzija 6, Nikolov 12, Diamantini, De Cecco 3, Anzani 8, Yant 16, Balaso (L), Chinenyeze 5. Bottolo 12, Bisotto, Motzo, Thelle. N.E. Cremoni e Larizza. All. Blengini.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Loeppky 28, Maar 6, Galassi 8, Cachopa 1, Di Martino 3, Szwarc 18, Gaggini (L), Visic, Mujanovic, Takahashi 5, Beretta. N.E. Mariani, Comparoni, Morazzini. All. Eccheli.

Arbitri: Cesare (Roma) e Saltalippi (Pg).

Parziali: 26-28 (35’), 25-20 (26’), 11-25 (21’), 20-25 (29’).

Note: spettatori 1.777; Lube bs 14, ace 6, muri 6, ricezione 51% (perfetta 28%), attacco 42%; Mint bs 10, ace 4, muri 5, 43% (20%), 52%.

Come un anno fa la Lube apre i quarti playoff perdendo in casa, stesa 1-3 dalla Mint. A giustiziarla proprio quel Loeppky probabile biancorosso in estate, autore di una prova ultra prolifica (28 col 60%) e completa valsa l’Mvp. Civitanova ha faticato tanto contro il muro, è stata imbarazzante nel terzo set quando avrebbe dovuto aggredire Monza ed ha commesso ben 29 errori. Male in particolare Lagumdzija, fuori match anche mentalmente. Pochi infine gli spettatori all’Eurosuole Forum.

Primo set. "Che la magia abbia inizio", con lo striscione in stile Harry Potter la curva inaugura i playoff, mentre Blengini ripropone il sestetto di Verona, quindi Yant titolare e "Babar" in panca. La squadra soffre il muro e Loeppky (8 punti): 2-6. Diventa 9-14 quando Diamantini sbaglia l’attacco. Un ace col nastro del neoentrato Bottolo ridà speranze, ancor più quando Szwarc sbaglia sul 21-23. Balaso salva l’impossibile su Loeppky e Yant impatta a 23. Si va ai vantaggi. Solo Monza ha set ball e al 4° il neoentrato Takahashi fa 0-1.

Secondo set. Nikolov suona la carica: 6-3. Monza aggancia a 6 e sorpassa a 9 quando Yant va lungo. Blengini cambia e trova le risposte: muro di Chinenyeze, poi 2 ace di Bottolo per il 17-14. La Mint ora è fallace, Mattia fa sfracelli e butta giù il 24-19. Il volo in pipe di Yant fa 1-1.

Terzo set. Eccheli toglie Maar negativo. Cachopa beffa al servizio, Bottolo sposta la rete: 7-11. Lagumdzija non c’è, sull’ennesimo errore che vale l’8-14, Blengini lo toglie. Tutta la Lube però crolla spaventosamente (32% in attacco con 7 errori) e Swzarc ringrazia doppiando 9-18. Galassi fa 11-24 e puntuale è un errore, di Nikolov, a chiudere.

Quarto set. Non va, murone di Di Martino su Anzani, pipe di Loeppky, la Mint vola 2-7. Ace di Swzarc all’angolo, 5-11 che puzza di ko. Il muro ospite torna a sporcare una vagonata di attacchi, Loeppky continua lo show ben servito da un Cachopa al bacio: 7-15. La Lube (con Thelle) ha una reazione d’orgoglio con 2 muri e accorcia -4, ancora un ace di Bottolo e un altro muro fanno 18-20. E’ tardi però. Il block di Loeppky su Nikolov firma il 19-24, Swzarc l’ultima palla.