Superlega playoff, dopo il successo in gara 1. Monza può sognare. Ma la Lube fa paura

Non poteva iniziare in modo migliore il cammino nei playoff della Mint Vero Volley Monza che, come successo per la prima partita della stagione e in quella che ha aperto il 2024, ha battuto la Cucine Lube Civitanova. Non è casuale quindi il risultato maturato mercoledì sera in gara 1 dei quarti di finale, con gli uomini di Lorenzo Blengini sconfitti per la terza volta in quattro precedenti. Si tratta di un successo che può far sognare il Consorzio, capace una sola volta nella sua storia di qualificarsi per le semifinali scudetto.

Il cammino è ancora lungo, visto che si tratta di serie al meglio delle cinque sfide, ma già domenica se ne saprà molto di più quando si tornerà in campo per gara 2 all’Opiquad Arena. I vice-campioni d’Italia, appena tornati tra le fantastiche quattro che si giocheranno la Champions (e in particolare attesi dall’euroderby con l’Itas Trentino), sono abituati a battaglie di questo livello, anche se tra le mura amiche l’altroieri sono stati dominati dai coriacei brianzoli. In particolar modo a risultare decisivo è stato un giocatore che l’anno prossimo potrebbe proprio trasferirsi nelle Marche, ovvero Eric Loeppky. Lo schiacciatore canadese è stato confermato titolare nonostante ormai Ran Takahashi sia recuperato dall’infortunio alla caviglia e ha chiuso da top scorer con 28 punti, dieci in più del connazionale opposto Arthur Szwarc. "È stata una partita durissima, con molti scambi lunghi. Abbiamo un attimo rallentato nel secondo set, ma siamo stati bravi a tornare subito alla carica nel terzo set senza mollare mai", le parole di quello dell’ex Ravenna, Padova e Taranto, che sembra ormai aver fatto il definitivo salto di qualità.

Intanto oggi l’Opiquad Arena di Monza alle 17 aprirà le sue porte a tutti in modo gratuito per il Festival del Bene Comune Lombardia, nuovo evento in cui verranno presentati progetti passati e futuri, con un focus speciale sull’importanza della formazione per i giovani del Consorzio. Sul palco ci saranno anche Paola Egonu e Myriam Sylla, reduci dalla sconfitta con Casalmaggiore.Andrea Gussoni