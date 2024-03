Superlega playoff, gara 2 dei quarti. Monza doma la Lube. Semifinale a un passo

VOLLEy

di Andrea Gussoni

La Mint Vero Volley Monza si è portata a un passo dalla semifinale scudetto. La squadra maschile del Consorzio, dopo aver vinto in trasferta gara 1, si è confermata all’Opiquad Arena nel secondo episodio della serie dei quarti dei playoff contro la Cucine Lube Civitanova. I vice-campioni d’Italia, pronti a giocarsi nell’euroderby con l’Itas Trentino il pass per la finale di Champions, sono stati nuovamente schiacciati dalla sorpresa di questa stagione, che domenica prossima all’Eurosuole Forum potrebbe già chiudere i conti al primo match point, qualificandosi per la seconda volta nella sua storia per le semifinali. Coach Eccheli ha sorpreso un po’ tutti in avvio, lasciando in panchina Stephen Maar e schierando come schiacciatori titolari Eric Loeppky (Mvp e top scorer mercoledì con 28 punti) e Ran Takahashi. Se il giapponese ha ripagato la fiducia del suo tecnico con una prestazione solida e concreta che non si vedeva dal match con la Rana Verona, quando cioè si infortunò alla caviglia sul più bello, non si può dire lo stesso del canadese che dopo due set in ombra è finito in panchina, sostituito dal connazionale Maar. Con il sestetto sulla carta titolare i brianzoli si sono presi anche il terzo parziale, equilibratissimo, teso (cartellino giallo per proteste per Cachopa) e deciso nel finale da un break che ha sorpreso i marchigiani, apparsi più stanchi ed imprecisi. Sulle ali dell’entusiasmo, i padroni di casa hanno preso in mano anche il quarto set e non l’hanno più mollato, nonostante un tentativo di Luciano De Cecco e compagni di riaprire i giochi per giocarsi tutto al tie-break. Aleksandar Nikolov e Marlon Yant Herrera (Ivan Zaytsev si è rivisto in panchina dopo oltre un mese ma solo per onor di firma e con la maglia da libero) non sono riusciti a colmare il gap con i caldissimi brianzoli che sfruttando anche gli errori dell’ex Adis Lagumdzija si sono presi la vittoria e il 2-0 nella serie.

MINT VERO VOLLEY MONZA-CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (24-26, 25-18, 25-21, 25-20)