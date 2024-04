Tanta Lube alla Vnl. Otto atleti nelle nazionali

Ieri abbiamo indicato i tre giocatori della Lube che saranno azzurri, freschi di convocazione da parte del ct De Giorgi per prendere parte alla Volleyball Nations League 2024. Oltre a Anzani (un graditissimo ritorno in Nazionale dopo lo stop estivo per i problemi di aritmie cardiache), Balaso e Bottolo, saranno altri 5 per un totale di 8, gli atleti che la Lube darà alle varie rappresentative. Tra coloro che partiranno per la manifestazione che scatterà il 21 maggio in Brasile e in Turchia anche Luciano De Cecco, d’altronde capitano di quella Argentina che è stata medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi. Attualmente indisponibile, lo schiacciatore Alex Nikolov è stato messo nel gruppo della Bulgaria dal nuovo selezionatore Gianlorenzo Blengini. Insomma i due si ritroveranno dopo il periodo a Civitanova e continueranno a lavorare assieme. Anzi ci sarà anche il piccolo dei Nikolov, il palleggiatore Simeon, classe 2006, del quale si parla benissimo e che nelle ultime due estati è stato qui, in prova durante il ritiro della Lube-2, visto che i big erano tutti impegnati appunto con le nazionali. Sicuro di vestire i colori della rappresentativa cubana è lo schiacciatore Marlon Yant. Baluardo della Francia al centro Barthelemy Chinenyeze fa parte dei 30 chiamati da Andrea Giani e i transalpini avranno il "fattore campo" per difendere a Parigi l’oro olimpico vinto a Tokyo. Infine l’opposto Adis Lagumdzija si conferma il punto di riferimento offensivo della Turchia. Da segnalare che Verona, rivale dei biancorossi sabato nella finale dei Playoff 5° Posto, darà sei elementi alla VNL: Cortesia, Sani e Mosca all’Italia, Mozic alla Slovenia, Grozdanov alla Bulgaria e Amin all’Iran.

I commissari tecnici potranno attingere dagli elenchi alla vigilia di ogni tappa per selezionare di volta in volta le liste ridotte. Abbiamo parlato di VNL e Olimpiadi perché quest’anno c’è un legame ed importantissimo, un collegamento che vale ad esempio proprio per i nostri azzurri. L’Italia infatti non è ancora qualificata a Parigi 2024 e dovrà meritarsi il pass attraverso le gare della VNL, dovrà far bene per mantenere un’alta posizione nel ranking internazionale. Le ultime 5 quote verranno assegnate lunedì 24 giugno, ovvero il giorno successivo alla fine della fase a gironi della Volleyball Nations League, unica competizione ufficiale prevista nel nuovo anno dal calendario internazionale della FIVB prima dell’inizio dei Giochi. Al momento l’Italia è terza e sarebbe dentro, qualificata e a caccia dell’unico e più desiderato oro sempre sfuggitole, anche alla "generazione dei fenomeni".

Andrea Scoppa