Verso la finale. Domani comincia la caccia al biglietto

Cresce l’attesa per la gara decisiva. Domani, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 alla segreteria della Virtus Fano in via Trave e sabato e domenica dalle 10 alle 12 al Palas Allende e domenica dalle 17 si potranno comprare i biglietti per vedere garauno della finale playoff tra Smartsystem e San Donà che si gioca domenica 12 maggio alle 19 al Palas Allende. In alternativa è possibile acquistare i biglietti sul sito www.ciaoticket.it

Un appuntamento che non mancherà di richiamare il pubblico delle grandi occasioni fadendo di Fano e del Palas Allende ancora una volta uno dei centri della pallavolo nazionale per passione e per importanza dell’evento in palio. Una Virtus che meriterebbe un impianto più capiente e confortevole.