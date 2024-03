Volley A1 femminile, la soddisfazione del presidente Angeli dopo la decisiva vittoria con Milano davanti a quasi 1700 spettatori. Domani garauno a Firenze. "Gioia straordinaria, la Megabox ha conquistato i tifosi»

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ha conquistato la prima qualificazione ai playoff della sua storia. Dopo due noni posti, al terzo anno in serie A1 la società pesarese ha chiuso la stagione regolare al settimo posto, centrando l’obiettivo che si era data a inizio stagione: crescere migliorando la posizione delle annate precedenti e accedere agli spareggi scudetto.

Le ragazze di Vallefoglia affronteranno nei quarti di finale la Savino del Bene Scandicci, seconda classificata. Un’avversaria fortissima, per tenere testa alla quale servirà lo stesso atteggiamento visto nella determinante partita vinta con Milano. Garauno si terrà a Firenze domani alle 20.30, mentre il ritorno al PalaMegabox di Pesaro è programmato per sabato 30 marzo alle 15.30. L’eventuale bella si disputerà in Toscana il 3 aprile.

L’ultima partita della stagione regolare è stata una festa nella festa. Playoff agguantati contro una big del campionato e PalaMegabox sold out. E soprattutto le tigri domenica pomeriggio hanno battuto con risultato tondo la terza forza del campionato, la squadra di Milano di Paola Egonu. "La qualificazione ai playoff era il nostro obiettivo stagionale e la squadra lo ha conquistato con un campionato in crescendo – queste le parole del presidente Ivano Angeli –, dopo una partenza complicata, abbiamo chiuso il girone di andata alla pari con Firenze, ottava davanti a noi solo per numero di vittorie, ma da quel momento in poi siamo sempre restati in zona playoff. La sconfitta con Casalmaggiore di due turni fa rischiava di rimettere in discussione tutto, ma le ragazze hanno giocato una partita perfetta contro Milano e hanno confermato il meritatissimo settimo posto. Altra enorme soddisfazione per noi è stata il PalaMegabox tutto esaurito di domenica: 1679 spettatori, che fanno seguito ai 1.155 della partita precedente con Conegliano. Abbiamo risvegliato la passione per il volley che a Pesaro ha vissuto anni gloriosi".

L’allenatore Andrea Pistola racconta così la partita: "Questo è stato il modo migliore per chiudere la stagione regolare. Ci mancava una vittoria contro una squadra importante, ed è avvenuta proprio nel giorno in cui dovevamo dimostrare di meritarci i playoff. Le ragazze hanno dato una bella prova di carattere, mentalità e a tratti anche di bel gioco, difendendo tanto e attaccando con coraggio. Tutto è finito nel modo migliore, siamo soddisfatti perché abbiamo portato a casa l’obiettivo stagionale, giocando un girone di ritorno importante nel quale abbiamo conquistato sei punti in più di quello di andata". Ed ora testa ai playoff che partono domani a Firenze contro Scandicci alle ore 20,30.

