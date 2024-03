Volley: al palazzetto di san marco Cus Perugia, oggi la sfida con Camerino

PERUGIA – Torna oggi in campo la selezione del Cus Perugia di pallavolo femminile per i Campionati Nazionali Universitari 2024. La seconda giornata della fase di qualificazione si gioca tra le mura amiche del palazzetto di San Marco (ore 13,45) contro la rivale del Cus Camerino che ha vinto tre ad uno all’andata. Le due formazioni si contendono un posto alle finali di fine maggio che si disputeranno a Campobasso. Le perugine saranno guidate in panchina dall’esperto tecnico Lyubomir Dimitrov Yotov e, pur non essendo al completo, si mostrano assai fiduciose per questa occasione. La dirigenza del club di via Tuderte avrà a disposizione le seguenti atlete: Ludovica Aniballi, Greta Antignani, Matilde Cantarini, Anna Gasperini, Martina Malatesta, Sofia Pericolini, Sara Pierini, Sofia Scanu, Costanza Urbani. Il presidente Pier Luigi Cavicchi ha ringraziato pubblicamente le società sportive che si sono rese disponibili a collaborare.