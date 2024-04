Volley, De Giorgi rinnova: sarà ct fino all’Europeo in casa del 2026

Prima di giocarsi tutto nella Nations League che deve assegnare gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi, la Federvolley ha voluto mettere un punto fermo prolungando il contratto del ct della nazionela maschile Fefé De Giorgi. Nel consiglio federale di Cagliari è stato approvato il prolungamento fino alla stagione 2026. De Giorgi da ct ha vinto il mondiale nel 2022, l'oro europeo l’anno prima e l’argento europeo nel 2023. Il campionato Europeo del 2026 sarà ancora in Italia e assegnerà alla squadra vincitrice un posto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

"Siamo davvero felici per il rinnovo di Fefè _ ha detto il presidente Giuseppe Manfredi - Oltre ai fantastici risultati conquistati, De Giorgi rispecchia perfettamente lo stile e l'immagine che vogliamo dare della nazionale italiana. Non è un caso la straordinaria ondata di affetto che gli appassionati hanno manifestato durante gli ultimi Europei, così come in altre occasioni. L'obiettivo è continuare quest’avventura, che finora ha regalato grandissime gioie a tutto il movimento della pallavolo italiana".

Anche il ct è ovviamente soddisfatto: “Sono felice per la fiducia accordatami dal Presidente e dal Consiglio Federale, da parte mia c’era grande voglia di continuare assieme questo percorso, basato sulla progettualità e sui giovani. In questi anni è stato creato un gruppo di lavoro con atleti che hanno grandi margini di miglioramento e l’idea di poter proseguire un’avventura, fino ad ora ricca di soddisfazioni, mi gratifica molto”. De Giorgi avrà ancora come secondo allenatore Massimo Caponeri e come terzo e preparatore atletico Nicola Giolito.

Nello staff della nazionale femminile invece entra Juan Manuel Cichello, che era già vice di Julio Velasco a Busto Arsizio.

Sono state anche fissate due amichevoli della nazionale femminile, entrambe contro la Svezia, a Novara l'8 maggio (ore 19) e a Piacenza il 9 maggio (ore 19).