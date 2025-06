Volley femminile. Black Angels, il presidente Antonio Bartoccini: : "Esperienza e motivazioni per il salto di qualità»

PERUGIA – Si guarda alla prossima stagione agonistica alla Bartoccini Mc Restauri Perugia. Sono buone le sensazioni per il prossimo campionato di serie A1 femminile secondo il presidente Antonio Bartoccini: "Abbiamo allestito una squadra molto esperta e completa, in tutti i ruoli ci sono valide alternative. La speranza è che quest’anno si possa partire meglio, evitando le difficoltà iniziali della passata stagione. Credo che l’esperienza in più possa aiutarci a colmare quel gap che l’anno scorso ci ha penalizzato nella prima parte. Mi aspetto un campionato di livello superiore rispetto al precedente. Contiamo che i nostri tifosi continuino a darci fiducia come hanno fatto la scorsa stagione. E speriamo che la squadra, attraverso i risultati, sappia portare ancora più persone al palasport. Stiamo facendo il possibile per mantenere prezzi accessibili, sicuramente inferiori rispetto a quello che mediamente la pallavolo italiana richiede. Vogliamo venire incontro alle famiglie e ai tifosi, perché la loro presenza è fondamentale. Abbiamo trovato giocatrici molto motivate che non si sono attaccate agli aspetti economici, ma hanno capito l’importanza dell’occasione. È stato più semplice trovare la quadra, l’entusiasmo si è percepito da subito".