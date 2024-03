Volley femminile, la gioia per la promozione in serie A1. Bartoccini, Cogliandro:: "Gruppo forte e compatto»

È ancora viva la gioia per la vittoria del campionato di serie A2 femminile conquistata domenica scorsa dalla Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le magliette nere sono soddisfatte, ma vogliono completare nella maniera migliore i due impegni rimanenti di calendario. A parlare delle emozioni provate è la centrale Asia Cogliandro che racconta: "C’è una parola chiave che racchiude il senso di questo trionfo e in generale di tutta la nostra stagione. La parola che racchiude il senso del nostro percorso è ‘compatte’. È saltata fuori in una delle tante riunioni tenute da coach Giovi e devo dire che mi è rimasta molto impressa e ha sbloccato qualcosa dentro me. Questa parola la ripetevo sempre prima di scendere in campo ad ogni partita. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo particolarmente unito, anche se questo non significa che non sono mancati momenti di tensione o situazioni in cui qualcuna, invece di remare dritto, andava verso destra o sinistra. La cosa più importante è comunque che ci siamo sempre ricompattate in fretta e, bisogna essere onesti, in questo hanno aiutato molto le tante vittorie. A livello individuale in questo anno mi sento cresciuta tantissimo come persona. Come ci ha spesso ricordato il nostro allenatore, siamo persone prima che atlete. Poi a livello strettamente pallavolistico ho imparato nuove cose, non si smette mai di imparare e credo di avere ancora margini di crescita. Ora vogliamo vincere anche le ultime due partite. Sarà importante tenere la tensione alta, cosa in cui siamo riuscite durante tutto l’anno. Massima concentrazione, soprattutto in vista della partita finale davanti al nostro pubblico che spero possa essere particolarmente numeroso. Vogliamo chiudere con una grande festa insieme ai nostri tifosi".