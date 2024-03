Volley, le gare di Serie A maschile e femminile del weekend

Bologna, 23 marzo 2024 – Domani, domenica 24 marzo, con tutte le gare che si disputeranno in contemporanea alle ore 17, sarà una giornata a dir poco cruciale per il campionato di Serie A1 femminile di pallavolo, targato Tigotà, che taglia il traguardo dell’ultimo turno di regular season con ancora diversi verdetti da decretare sia in chiave playoff sia per quanto riguarda la lotta per la permanenza nella massima categoria: ai piani alti è più viva che mai la lotta tra la Savino Del Bene Scandicci e l’Allianz Vero Volley Milano, in lizza per la seconda piazza che attualmente occupata dalle toscane, le quali affronteranno a domicilio il Volley Bergamo 1991 che è a sua volta alla ricerca di punti (servirà un successo o un ko al tie-break se Cuneo non portasse a casa punti) per conquistare la salvezza (la gara sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyballworld.tv). Per blindare l’attuale posizione e mantenere il punto di vantaggio sulle meneghine assicurandosi di conseguenza il vantaggio del fattore campo quantomeno ai quarti di finale e in semifinale, Scandicci dovrà ovviamente cercare di fare bottino pieno o sfruttare un eventuale passo falso dell’Allianz Vero Volley (in caso di parità di punti il secondo va infatti a Milano), impegnata sul non facile campo della Magabox Ondulati Savio Vallefoglia, la quale punta a sua volta avrà l’obiettivo di blindare la partecipazione ai playoff. Per farlo le marchigiane dovranno vincere almeno due set (la gara sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyballworld.tv). A contendere un posto ai playoff a Vallefoglia sono la Wash4Green Pinerolo e L’Aeroitalia Smi Roma, appaiate alle marchigiane a quota 34 punti. Le piemontesi ospiteranno al PalaBus Company l’Itas Trentino ormai già matematicamente retrocessa e reduce dal ko per 3-1 nel recupero infrasettimanale del 23° turno contro Bergamo (la gara sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyballworld.tv). L’Aeroitalia SMI Roma giocherà invece in casa contro l’Igor Gorgonzola Novara (la gara sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyballworld.tv e su Rai Play) già certa dell’accesso ai playoff. Ambizioni post-season le nutre però anche la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che insegue il già citato terzetto con tre punti di distacco e giocherà sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri fresca vincitrice della Coppa Cev (la gara sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyballworld.tv). Casalmaggiore, in striscia vincente da tre partite, in caso di vittoria e di contemporanei ko delle tre squadre che la precedono potrebbe addirittura aspirare al sesto posto. Di grande peso specifico ma per la lotta salvezza, come già sottolineato, è invece l’incontro tra la Il Bisonte Firenze, già certa di un decimo posto finale, e la Honda Olivero San Bernardo Cuneo che per assicurarsi la permanenza nella massima serie dovrà vincere per 3-0 o 3-1 (la gara sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyballworld.tv, Sky Sport e Now TV). Infine, le campionesse in carica e prime della classe della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che tra poche settimane giocheranno contro Milano la finale di Champions League e proveranno a chiudere la regular season senza sconfitte (sarebbe il quarantesimo successo stagionale complessivo) nel match in casa di Busto Arsizio (la gara sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyballworld.tv). Per quanto riguarda la Superlega maschile, sono già approdate in semifinale l’Itas Trentino e la Sir Susa Vim Perugia, mentre si giocheranno sempre le gare 4 dei quarti di finale Mint Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova (si gioca alle 18 con diretta su Volleyballworld.tv e i brianzoli avanti 2-1) e Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allian Milano (si gioca alle 20.30 con diretta su Volleyballworld.tv e la serie sul 2-1 per i piacentini).