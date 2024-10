Volley, iniziativa con oltre 2500 studenti. Sir, coach per un giorno alla Umbria Final Four

È stato un giorno speciale quello di martedì con la Sir Susa Vim Perugia ha lasciato da parte gli allenamenti per guardare alla formazione. L’occasione è stato l’evento denominato "la costruzione del successo", partendo dal talento che deve essere unito allo studio e alla formazione per diventare successo. Ha riscosso gradimento la prima edizione della Volley Umbria Final Four, prima edizione di un appuntamento organizzato da Its Umbria Academy diretta da Nicola Modugno, insieme al club bianconero del presidente Gino Sirci. Quattro squadre si sono date battaglia guidate in panchina da dei coach d’eccezione: Angelo Lorenzetti, Agustin Loser, Francesco Zoppelari, Massimo Colaci e Alessandro Piccinelli. Oltre 2’500 studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori dell’Umbria (Perugia, Terni, Umbertide e Foligno) hanno riempito le gradinate e le curve del palasport di Pian di Massiano partecipando in maniera attiva all’avvenimento. I ragazzi, oltre ad assistere alle partite, hanno approfondito la conoscenza dei vari corsi gestiti dall’accademia politecnica biennale in tecnologie e scienze applicate ed erogati sul territorio nei campus e laboratori di Perugia, Foligno, Terni e Città di Castello. Squadre miste, tanto divertimento, e tra le gare degli interessanti racconti con i protagonisti della squadra campione d’Italia.

Il primo è stato con l‘allenatore Angelo Lorenzetti che ha raccontato ai ragazzi cosa c’è dietro le quinte di un successo, un percorso fatto di sacrifici, tenacia, allenamenti quotidiani e perseveranza. Il secondo è stato con il libero Massimo Colaci che ha voluto fare una riflessione sulla gestione della pressione, che accomuna il percorso di studi dei ragazzi, spesso alle prese con la pressione del risultato positivo.