Volley, la corsa scudetto. Sir Perugia, il punto di Lorenzetti: "Abbiamo la giusta mentalità»

PERUGIA – Nel prossimo fine settimana non ci saranno appuntamenti agonistici ufficiali per la Sir Susa Vim Perugia. La vittoria nei quarti di finale contro Verona in tre gare con il susseguente passaggio alle semifinali scudetto ha infatti portato in dote ai block-devils una domenica di riposo nella quale potranno guardare le altre formazioni in gioco nei quarti di finale. I bianconeri rivolgeranno l’attenzione a gara-quattro tra Milano e Piacenza che si giocherà in terra lombarda ma con gli emiliani avanti due a uno nel computo delle vittorie. Lo staff tecnico perugino ne approfitterà per un lavoro importante in questo fine settimana con sedute tecniche in programma sia sabato e sia domenica, nelle quali sviluppare sul campo tante situazioni di gioco e di tattica. A fare il punto situazione in attesa dell’inizio della serie di semifinale è il tecnico Angelo Lorenzetti: "Come ci siamo detti subito dopo aver vinto gara-tre con Verona, due settimane senza partite e senza sapere tra l’altro l’avversario è un qualcosa che solitamente nei play-off non capita, che non si è abituati ad affrontare e che quindi non si sa neanche bene come affrontare. Pertanto, l’unico modo con il quale impostare il lavoro in questo periodo, è concentrarsi sul quotidiano con la mentalità di fare ogni cosa in funzione di gara-uno di semifinale. Parliamo di un atteggiamento facile da spiegare, ma non semplice da mettere in pratica, anche perché l’adrenalina dopo i quarti di finale ti vorrebbe far scendere subito in campo. Ma i ragazzi in questi giorni di allenamento stanno lavorando bene. Quando poi conosceremo l’avversario della semifinale ci concentreremo ovviamente sulla preparazione a livello tecnico e tattico per farci trovare pronti". La notizia di mercato vede lo schiacciatore Wilfredo Leòn prossimo a firmare coi polacchi del Bogdanka Luk Lublin. Alberto Aglietti