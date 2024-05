Volley: la storia. Sofia Ferretti, 15 anni. Dal liceo all’Azzurro: "Sacrifici e impegno»

PERUGIA - Nei giorni scorsi ha vissuto l’esperienza azzurra col Club Italia una delle atlete più promettenti della School Volley Perugia. Il direttore tecnico delle attività giovanili Marco Mencarelli ha convocato la quindicenne schiacciatrice Sofia Ferretti che ha detto: "Sono stati giorni molto intensi che, con mia grande soddisfazione, ho condiviso con uno staff eccellente e di altissimo livello coordinato da Marco Mencarelli. Partecipavano ragazze per lo più della mia stessa età e con le quali ho sin da subito instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. A livello sportivo è stato il più gratificante e formativo momento a cui abbia mai partecipato e farne parte è stata per me motivo di orgoglio, ma anche una bella sorpresa. Ho cercato di dare il massimo cogliendo in ogni allenamento un’occasione per migliorare. Credo che attraverso i sacrifici, soprattutto conciliando la pallavolo con il Liceo Scientifico e l’impegno costante si possano raggiungere grandi risultati e molte soddisfazioni".