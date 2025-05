Volley mercato: Ivan Zaytsev a Cuneo, Simon rinnova con Piacenza

Il volley mercato si è acceso nelle ultime ore. A Cuneo è iniziata la nuova avventura di Ivan Zaytsev, lo schiacciatore-opposto classe 1988 torna a pensare unicamente alla pallavolo al chiuso dopo la parentesi con il beach e riparte dai piemontesi neopromossi. Da un ex Lube, doppio nel caso dello "zar" in quanto biancorosso dal 2012 al 2014 e dal 2021 al 2024, ad un altro ex che invece non cambia casacca, anzi prolunga. Il gigante Simon infatti ha rinnovato con Piacenza per un’altra stagione. "Piacenza è la mia città e sono davvero felice di poter giocare ancora una stagione in questa società. Si apre un nuovo ciclo con tanti giovani e sono davvero contento di potere essere parte di questo nuovo progetto" queste le parole del centrale classe 1987. A proposito della Gas Sales Bluenergy, proprio di ieri è l’ufficialità di un giovane che avrebbe potuto giocare all’Eurosuole Forum, infatti Paolo Porro. Il regista 2001 è un nuovo atleta di Piacenza. Si sapeva che gli emiliani avrebbero perso Brizard, peraltro il francese nei giorni scorsi ha dichiarato che lui sarebbe rimasto ma che il club voleva puntare sui giovani (dovrebbe andare in Giappone) e il nome di Porro circolava da tempo. Il colpo però un po’ sorprende ricordando le difficoltà riscontrate da Civitanova giusto un anno fa nella trattativa, con il muro eretto sia dal presidente meneghino Fusaro che da parte di coach Piazza. Alla fine la Lube ha virato con decisione su Boninfante e certamente ha indovinato la mossa…. Alla fine Piacenza avrà una diagonale tutta di prospettiva con Porro e l’ancor più baby Bovolenta.

A proposito di talenti, il fratellino di Alex Nikolov, il 2006 Simeon, ha firmato con il Lokomotiv Novosibirsk. Fresco di conquista del titolo Ncaa (college americani), il promettente alzatore andrà a giocare da professionista in Siberia. Ingaggio annuale con opzione per estenderlo altre due annate.

CI sono anche movimenti anche nel ruolo di libero. Leonardo Scanferla ha lasciato Piacenza e si è accasato a Monza, mentre dalla Brianza giunge nelle fila dei neo campioni d’Europa Marco Gaggini. A Perugia fungerà da vice di Colaci che, nonostante i 40 anni, sembra non abbia alcuna intenzione di riposarsi. Dovrebbe salutare la Sir l’opposto Herrera, corteggiato dai turchi del Sk Ankara. Infine cambia la proprietà a Modena. La maggioranza del capitale sociale è adesso nelle mani della Atlantic Fluid Tech Srl, azienda della famiglia Storci, anche se Giulia Gabana dovrebbe rimanere alla presidenza.