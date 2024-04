Volley Pia Kastner nel mirino della Megabox

Ci sono tre giocatrici della Megabox tra le 30 atlete della Nazionale azzurra che il commissario tecnico Julio Velasco ha scelto in vista della Volleyball Nations League 2024: Alice Degradi, Gaia Giovannini e Camilla Mingardi.

Accanto alle tre atlete biancoverdi figurano altre due ex pesaresi: il libero Monica De Gennaro, alla Scavolini volley dal 2010 al 2013, e la palleggiatrice Carlotta Cambi, al Volley Pesaro nell’ultima stagione di A1, nel 2017-18. La Volley National League quest’anno rappresenterà un appuntamento chiave della stagione: le squadre non ancora qualificate alle Olimpiadi di Parigi si contenderanno gli ultimi punti utili del ranking mondiale per accedere ai Giochi. L’Italia al momento occupa nel world ranking la quinta posizione (338,7 punti) ed è la nazionale meglio classificata tra quelle non ancora qualificate. I 5 posti ancora disponibili verranno assegnati in base al ranking mondiale, preso in esame il 17 giugno al termine della fase a gironi della VNL. Le azzurre esordiranno nella Volleyball Nations League ad Antalya (14-18 maggio) dove troveranno sulla loro strada: Polonia, Germania, Bulgaria e Turchia. Nella tappa successiva saranno impegnata a Macao (29 maggio – 2 giugno) per affrontare Francia, Repubblica Dominicana, Brasile e Cina. Nella terza settimana di gioco, in programma a Fukuoka (11-16 giugno), la nazionale femminile scenderà in campo contro: Canada, Corea del Sud, USA e Serbia. La Final 8 si disputerà a Bangkok (Thailandia) dal 20 al 23 giugno.

Mercato. Intanto il Direttore sportivo della Megabox Alessio Simone è alle prese con la costruzione della nuova squadra: si riparte dalle due schiacciatrici Degradi e Giovannini, pedine fondamentali per la conquista dei playoff nello scorso campionato, e dalla talentuosa giovane palleggiatrice Kobzar. L’obiettivo per la prossima stagione è consolidare la squadra nella zona playoff. Riguardo al mercato, sembra che la società di Vallefoglia abbia messo gli occhi sulla tedesca Pia Kästner (classe ’98) che attualmente gioca come palleggiatrice nel Ssc Palmberg Schwerin (Germania). E sempre teutonica potrebbe essere la centrale. Da Chieri c’è la probablità che arrivi Camilla Weitzel (del 2000). Nel ruolo di opposto potrebbe interessare invece l’attaccante svizzera Maja Storck (’98) che ha giocato l’ultima stagione a Pinerolo. Sarà importante soprattutto confermare coach Andrea Pistola che ha svolto un ottimo lavoro. Ma di tutto questo si parlerà nelle prossime settimane. La programmazione per la nuova stagione è già cominciata e il presidente Angeli ha tutte le intenzioni di operare per migliorare ancora di più una squadra che ha saputo crescere ogni anno fino a centrare lo storico traguardo dei playoff per la prima volta nella sua pur breve storia.

b. t.