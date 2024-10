Volley serie A1 femminile. Bartoccini, Adelina Ungureanu:: "Nessun dramma, ripartiamo»

PERUGIA – Potrebbe essere una grossa occasione sprecata quella della prima giornata di serie A1 femminile per una Bartoccini Mc Restauri Perugia che tra le mura amiche non ha entusiasmato. C’era amarezza tra i tifosi a fine gara perché il gioco espresso da Bergamo non è stato irresistibile, ma quando si doveva chiudere le lombarde lo ha fatto. La sensazione diffusa è che il tre a zero finale sia davvero troppo punitivo per le magliette nere. Le parole della schiacciatrice Adelina Ungureanu: "Sicuramente non è stato il miglior inizio è il risultato parla da sé. Abbiamo fatto vedere una buona pallavolo, ma solo a tratti, non abbiamo avuto continuità, abbiamo sbagliato un po’ troppo, in alcuni momenti e questo si paga. La squadra può migliorare trovando ritmo, soprattutto quando siamo avanti, e capendo quali sono le situazioni in cui si può forzare, e quelle in cui si deve fare subito il cambio palla. Dobbiamo sbagliare meno battute di sicuro, io per prima, e tenere meglio in ricezione, insomma, ci sono tante cose da migliorare. Mi è piaciuto come ha funzionato la correlazione muro-difesa, sempre a tratti, e penso che abbiamo fatto vedere anche qualche cosa buona in attacco, però purtroppo non è bastato. Ci proveremo la prossima settimana. Devo fare davvero i complimenti al pubblico e lo ringrazio. Ho sentito un palazzetto caloroso, mi sono sentita bene, era la mia prima partita ufficiale dopo il lungo stop per l’infortunio. Mi è piaciuto. Non facciamo alcun dramma e torniamo subito a lavorare".

La classifica: Conegliano 3; Scandicci 3; Bergamo 3; Milano 3; Roma 3; Firenze 2; Chieri 2; Novara 1; Vallefoglia 1; Talmassons 0; Pinerolo 0; Perugia 0; Cuneo 0; Busto Arsizio 0.