Volley serie A1 femminile. Bartoccini, gara da brividi. Stasera arriva Conegliano

PERUGIA – Appuntamento di grande interesse stasera alle ore 20,30 per la Bartoccini Mc Restauri Perugia tra le mura amiche del palasport di Pian di Massiano. La sfida alle campionesse d’Italia della Prosecco doc Imoco Conegliano mobilita gli appassionati. È l’anticipo della tredicesima giornata deciso a causa della partecipazione delle venete al mondiale per club a fine anno. Le magliette nere cercheranno la forza nel loro pubblico sperando in un’impresa come quella del 12 dicembre 2019, quando riuscirono a superare l’avversaria per la prima ed unica volta, sei sono invece le sconfitte subite. Le ragazze del tecnico Andrea Giovi cercano di dare continuità alle loro prestazioni ma sono coscienti di dover alzare notevolmente l’asticella. Tra le padrone di casa servirà una prova impeccabile della regista Maria Irene Ricci che avrà il compito di trovare la strategia giusta, ad aver dimostrato di meritare un posto da titolare è la centrale Benedetta Bartolini (nella foto) che scalpita per mettersi in mostra e dice: "Conegliano Veneto ha atlete di alto spessore e aumenta gli stimoli. Vogliamo dare il massimo anche in questa partita, che sulla carta appare scontata, ma dove noi faremo di tutto per riuscire a metterle in difficoltà. In queste prime due gare non sono partita tra le titolari ma sono sempre pronta a dare il mio contributo". Le settentrionali sono guidate dall’allenatore folignate Daniele Santarelli che ha dichiarato di voler far ruotare tutte le ragazze in campo, scelta doverosa viste le alternative in questo momento della stagione. Tra le ospiti potrebbe esserci l’esordio della schiacciatrice cinese Ting Zhu, ma gli occhi saranno certamente puntati sulla libero olimpionica Monica De Gennaro. La partita sarà visibile dalle piattaforme Dazn e Vbtv che detengono i diritti della massima categoria e trasmettono in diretta streaming. Arbitri: Andrea Clemente (PR) e Rossella Piana (MO).

PERUGIA: Ricci - Nemeth, Cekulaev - Gryka, Ungureanu - Gardini, Sirressi (L).

Conegliano: Seki – Haak, Fahr – Eckl, Braga Guimaraes – Lukasik, De Gennaro (L).

Alberto Aglietti