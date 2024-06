Volley serie A2. Smartsystem, un altro mattone. Terzo anno di contratto a Raffa

Per lui sarà la terza stagione consecutiva in maglia virtussina, ormai è entrato nei cuori dei tifosi fanesi non solo per la sua grinta, carica e disponibilità ma anche per le sue doti tecniche difensive: Mattia Raffa vestirà ancora la maglia della Smartsystem e questa volta lo farà in serie A2. "Se penso – dice – a quello che abbiamo fatto, mi vengono i brividi. Siamo stati straordinari dimostrando grande compattezza e sicurezza nel finale di stagione".

Ora si apre il capitolo A2, altra categoria: "Sono sicuro che la Virtus allestirà una squadra di valore – continua Raffa – il livello si alzerà con squadre molto più attrezzate. Noi dobbiamo cercare di salvarci con tranquillità e senza patemi". Mattia Raffa ha già disputato un campionato di serie A2, un paio di anni fa a Mondovì, un anno sfortunato che ora può riscattare all’interno di un contesto e di una città diversa che vive di pallavolo: "Mi sono ormai affezionato a Fano – conclude l’ex Brugherio – se a questo aggiungiamo la qualità della società in cui gioco ed il calore del pubblico, penso che non si possa chiedere altro. Ricordo ancora la trasferta di San Donà con quasi duecento tifosi al seguito, incredibile. Invito tutti a continuare a starci vicino il prossimo anno per far diventare di nuovo il pubblico di Fano il settimo uomo in campo".

b. t.