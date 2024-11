Volley serie A3 maschile. San Giustino sfida Mantova. La carica di Mirko Monaldi

SAN GIUSTINO – Oggi alle ore 16 la Ermgroup San Giustino disputa il quarto turno del campionato di serie A3 maschile. Al palasport di via Anconetana i biancoazzurri cercano di riscattare l’ultimo stop esterno. Dall’altra parte della rete ci sarà una Gabbiano Farmamed Mantova che giunge all’appuntamento con un credito leggermente migliore avendo registrato due successi sino ad ora. Gli altotiberini guidati dall’allenatore Marco Bartolini arrivano all’appuntamento fiduciosi di poter dire la loro. Tra i padroni di casa lo schiacciatore Ridas Skuodis ed il centrale Davide Stoppelli scalpitano per trovare degli spazi. Il viceallenatore Mirko Monaldi afferma: "Diversi i punti di forza dei nostri avversari, tra loro il palleggiatore Niccolò Depalma ed il libero Andrea Marini, attenzione perché potrebbe rientrare lo schiacciatore Raul Parolari. Abbiamo dovuto riordinare le idee nei giorni scorsi, diverse volte ci siamo trovati a parlare di cosa è andato e di cosa non ha funzionato. Sappiamo che il percorso è lungo e sappiamo che dobbiamo raggiungere questa salvezza (che in automatico significa anche play-off) prima possibile". I lombardi diretti in panchina da Simone Serafini hanno convinto tra le mura amiche ma in trasferta devono ancora rompere il ghiaccio. Gli ospiti possono contare sull’opposto Alberto Baldazzi e sullo schiacciatore Riccardo Scaltriti, i due attaccanti più prolifici della formazione virgiliana. Possibilità di seguire la gara in diretta gratuita streaming sul canale youtube della Lega Pallavolo.

SAN GIUSTINO: Biffi – Marzolla, Galiano - Quarta, Cappelletti – Carpita, Pochini (L).

Mantova: Depalma – Baldazzi, Tauletta - Ferrari, Pinali – Scaltriti, Marini (L). A.A.