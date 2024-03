Volley serie b femminile. Fossato Volley, c’è il derby con la Samer Marsciano

PERUGIA – In questo sabato sono tutte impegnate entro i confini umbri le squadre del gentil sesso nella categoria nazionale di serie B2 femminile. Ennesimo derby per la Fossato Volley che torna di scena oggi davanti al pubblico amico del palazzetto Comunale (ore 18) per misurarsi con la cugina Samer Marsciano; le rossoblu vogliono rialzare le quotazioni e fanno leva sulla emergente centrale Elena Ciavattini, le ospiti hanno voglia di avvicinare le zone tranquille e sono sospinte dall’esperta schiacciatrice Veronica Carboni. La Autostop Trestina gioca tra le mura del palazzetto di via Unione Sovietica (ore 21) ed affronta una Pallavolo Scandicci attardata in graduatoria; le altotiberine vogliono continuare a sorridere con la libero Giada Cesari. Per la Tmm Of Occhiali Magione c’è uno scontro delicato oggi al palasport di via della Libertà (ore 18) contro l’accreditata Ariete Prato.