Volley serie B1 femminile. La Lucky Wind Trevi centra l’ottavo successo

LUCKY WIND TREVI

3

NOTTOLINI CAPANNORI

0

(25-20, 25-20, 25-19) TREVI: Corradetti 17, Casareale 11, Danaila 10, Gresta 7, Kraja 7, Di Arcangelo 3, Natalizia (L1), Della Giovampaola. N.E. – Mariano, Tizi, Sirci (L2). All. Camiolo.

CAPANNORI: Sgherza 9, Diagne 7, Fatone 5, Secciani 1, Cusma 1, Nenni 1, Meoni (L1), Lunardi 8, Catani 4, Zarattini S. 3. N.E. - Grucka, Meoni, Mammini, Zarattini I. (L2). All. Luca Porti.

Arbitri: Damiano Campisi e Matteo Bosio.

TREVI – A poche giornate dal termine della stagione batte un colpo importante per la classifica della serie B1 femminile una Lucky Wind Trevi che tra le mura amiche centra la sua ottava affermazione. Arrivano tre punti pesanti dallo scontro in coda per la squadra biancoazzurra che si vendica della sconfitta patita all’andata e compie un deciso passo avanti conquistando la quart’ultima posizione. Scontro dominato con la Capannori.