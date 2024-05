Volley serie C femminile, gli spareggi. La Bartoccini School Perugia si aggiudica pure la seconda sfida

CHIUSI

2

BARTOCCINI S.v. PERUGIA

3

(23-25, 22-25, 25-22, 25-16, 15-17) CHIUSI: Corselli 23, Monti 19, Distante 15, Tosoni 4, Tamagnini 14, Valdambrini 1, Giannotti (L1), Mezzanotte 2, Menchicchi. N.E. – Merluzzo, Barbanera, Gotra, Ceccarini (L2). All. Emanuele Pippi.

PERUGIA: Martinelli 23, Ceccarelli 20, Turini 17, Borzetta 13, Gallina 2, Giambi 1, Mannelli (L1), De Santis 3, Sasso, Baldicchi, Urbani (L2). N.E. – Busti, Pappalardo.

All. Tomas Ciofetta.

Arbitri: Rosa Gessone e Paolo Tardioli.

CHIUSI (SI) – Nella semifinale dei play-off di serie C femminile arriva la conferma del risultato per la Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia che si aggiudica anche gara-due. Per le arancionere una partita dall’andamento simile a quello della prima sfida, con vittoria in trasferta al termine di una maratona. Avanti due set, le ospiti subiscono la rimonta di una indomita Cme Chiusi. Al tie-break si gioca sul filo dell’equilibrio (8-8), si arriva ai vantaggi, le chiusine annullano le prime due palle match, ma alla terza Turini chiude e scatena la festa. La Bartoccini Perugia festeggia il passaggio del turno.