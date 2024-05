Volley serie C. La Its Sir Umbria Academy Assisi vince gara-1 della serie promozione

ITS SIR ASSISI

ITS SIR S.M. DEGLI ANGELI

(25-17, 25-16, 25-23) ASSISI: Bregliozzi, Urbani, Sensi, Giordani, Rus, Canenti, Bulletta (L1), Ancora, Muzhani, Cosucci, Sirci, Palazzetti, Alesiani, Modugno Brozzi (L2). All. Moscioni.

SANTA MARIA ANGELI: Tesone, Fiori, Fossa, Severini, Grbic, Dionigi, Vagnetti (L), Cannilla, Conversani, Meattelli, Minchev. All. Carmine Fontana. Arbitri: Famiani e Mariottini

PERUGIA – Il derby in famiglia ha caratterizzato la finale dei play-off promozione della serie C maschile, con gara-uno che è andata alla Its Sir Umbria Academy Assisi. In un palasport gremito come nelle migliori occasioni, i block-devils di coach Moscioni, si sono imposti in tre set sulla Its Sir Umbria Academy Santa Maria degli Angeli di coach Fontana ed hanno compiuto il primo importante passo per il salto di categoria. A bordo campo presenti il presidente Gino Sirci e lo staff tecnico della prima squadra al gran completo con coach Lorenzetti ed i suoi assistenti Giaccardi e Piacentini. Per due set pende tutto dalla parte di Assisi, regina anche della stagione regolare, che gioca una pallavolo di alto livello tecnico. Partenza a razzo di Assisi (8-2), Fiori e Severini non riescono ad accorciare (22-17), è uno a zero. Nel secondo set restano a contatto le rivali (17-15), Urbani e Rus trascinano al raddoppio. Nel terzo parziale è invece lotta serrata, i ragazzi di coach Fontana osano di più e salgono in cattedra al servizio, è la porzione di gara più combattuta (23-23), il set vive sul filo dell’equilibrio praticamente dall’inizio alla fine. Nel concitato finale gli angelani mancano un paio di occasioni in contrattacco, mentre gli assisani mantengono la freddezza necessaria. Gara-due è in programma sabato prossimo 25 maggio.

Alberto Aglietti